LaMelo peut être le plus jeune MVP de la NBA, déclare LaVar Ball

TMZSports.com

« Est-ce que je pense qu’il peut le gagner ? Non. Je sais qu’il peut le gagner ! »

C’est Boule LaVar récit TMZ Sports il connaît son fils, LaMélo, peut remporter le titre de MVP de la NBA cette saison… ce qui ferait de lui le plus jeune joueur à avoir remporté le prix.

Le joueur de 20 ans est déjà une star – il a remporté le titre de recrue de l’année NBA 2020, a été sélectionné dans la première équipe des recrues et est devenu le plus jeune joueur de l’histoire de la franchise Hornets à avoir un match de 30 points.

Mais, LaMelo – qui totalise près de 20 points, 8 rebonds et près de 8 passes décisives lors de sa deuxième saison – peut-il vraiment gagner le trophée contre des gars comme Stephen Curry, Kevin Durant et Giannis Antetokounmpo?!

LaVar dit « oui »… mais il doit d’abord faire quelque chose.

« Ça y est … ils ne donneront pas à Melo le MVP à moins qu’il n’arrive en finale », a déclaré LaVar à Cool Kicks LA. « Alors tu vas devenir MVP. »

« Tu sais pourquoi ? La NBA — de quoi as-tu besoin ? Tu as besoin de la prochaine superstar, et tu sais qui c’est ?! Mon garçon ! Et j’en ai un tas ! »

Pour info, le plus jeune MVP actuel était Derrick Rose, qui l’a remporté à 22 ans pour les Bulls.

Les Hornets sont actuellement au milieu de la Conférence Est… mais c’est encore assez tôt dans la saison, alors qui sait ce qui va se passer.

Nous avons également discuté avec LaVar au sujet d’un de ses autres fils… lui demandant si Lonzo peut gagner un titre pour la Windy City… et sa réponse ne vous choquera pas du tout.