LaMelo revient à la course pour ROY

La course pour le prix de la recrue de l’année est l’une des plus décaféinées de ces dernières saisons, mais cela va changer maintenant. Bal de LaMelo Il revient de blessure pour la fin de la ligue régulière et, surtout, pour le play-in. Qui sait si aussi pour leurs premières séries éliminatoires, où les grandes stars font la différence.

Ces mois de printemps peuvent être décisifs dans la course à la recrue de l’année. Anthony Edwards il ne peut pas être trop calme dans sa position de favori pour le prix, peu importe comment il est la recrue qui obtient en moyenne le plus de points de l’année. LaMelo pourrait renverser les enjeux en chantant Duki dans le sujet Elle est ma chienne de son nouvel album.

“Je me sens comme la recrue de l’année, ils m’appellent LaMelo”

Duki

Les arguments en faveur de LaMelo incluent l’impact qu’il a eu sur la ligue et le record de son équipe, bien meilleur que celui d’Edwards. Les moyennes sont très similaires, avec 15,9 – 5,9 – 6,1 pour LaMelo et 18,3 – 4,6 – 2,7. Cependant, il y a un fait accablant qui peut finir par être totalement décisif: celui de la Timberwolves pas un seul match n’a été manqué cette saison. C’est un cas très similaire à 2020, quand Ja morant a remporté le prix après Sion joué seulement 24 matchs. À partir de ce moment, nous avons déjà parlé dans cette section avec le sujet Lalú.

Toujours sur ce même sujet, l’artiste argentin maintient sa comparaison avec les stars de la NBA en suivant la phrase de LaMelo avec “mais je suis de la vieille école comme Carmelo“. Ici Duki, bien qu’il mentionne la recrue de l’année 2021 pour démontrer sa fraîcheur au sein du genre, il se souvient également qu’il a été l’un des pionniers et qu’il est désormais une référence de la musique urbaine en espagnol pour le monde entier.

Enfin, et seulement quelques lignes plus tard, il fait référence à son compatriote Campazzo et son style de jeu avec «Je sens Campazzo, je passe et je dribble». Le Facu a une fois de plus soulevé l’illusion de la NBA en Argentine étant, en outre, le seul du pays sud-américain à jouer dans la meilleure compétition de basket-ball au monde cette saison (maintenant il a aussi Plate-forme). Maintenant, il s’est imposé comme un partant après la malheureuse blessure de Jamal Murray, mais Campazzo fait l’équipe et mercredi dernier, il a signé son premier double-double et son meilleur match en NBA. Il y aura beaucoup d’attentes pour voir jusqu’où ils sont capables d’aller Pépites de Denver en séries éliminatoires.

La playlist du vestiaire

Kemba Walker – Eladio Carrión ft. Mauvais lapin

Foi – Sech

MIB – Tours Myke

C’est bâtard d’être moi – Bad Bunny ft. Anuel

Ronca freestyle – Bad Bunny

Spécial Bad Bunny x LeBron James

Football et rumba – Anuel ft. Enrique Iglesias

Je savais – Rauw Alejandro

C’est comme ça que je suis – Anuel ft. Mauvais lapin

Mal nécessaire – Cauty ft. Lenny Tavarez

Perreo intense – Ankhal, Farruko, Guaynaa & Kevvo y Gan-Ga Remix – Bryant Myers ft. Anuel

Mon lit – Karol G

Narcos – Anuel

Pinky ring remix – Miky Woodz, J Balvin, Myke Towers et Jhay Cortez

Je m’en fous – Bad Bunny

2020 – Kevvo

Elle a compris – Yandel ft. Arcangel et Farruko

Lalu – Omy de Oro

Uniforme – L’Académie

6 anneaux – Bad Bunny

Vous ne mettez pas de chèvre – Bad Bunny

Le difficile – Bad Bunny

Le mauvais – Sech

Bésame – Papa Yankee, Zion et Lennox

Fulete – Anuel

Kiwi aux fraises – Rauw Alejandro

<3 - Bad Bunny

Méduse – Jhay Cortez ft. Anuel et J Balvin

Je ne l’ai pas laissé tomber – Miky Woodz

Caro – Bad Bunny

Je m’habille comme ça – Bad Bunny

Du cœur – Bad Bunny

Se Nota – Juhn, Miky Woodz, Bryant Myers et Lary Over

Parfait – Anuel et Ozuna

Pro – Álvaro Diaz

P FKN R – Bad Bunny ft. Arcangel et Kendo Kaponi

Militaire – Bryant Myers ft. Chen, Farruko, El Alfa, Juliito et Omy de Oro

8/25 – Bad Bunny

Loyal – PARTYNEXTDOOR ft. Bad Bunny et Drake

Ma ‘G – J Balvin

Je suis un bandit – Ovi ft. Miky Woodz

Je m’y suis habitué – Arcangel ft. Mauvais lapin

Allez dur – Álvaro Díaz ft. Miky Woodz et Lyanno

Lowkey – Bryant Myers

C’est ma chienne – Duki ft. Pekeño 77, Mesita, Franux BB et 44 Kid