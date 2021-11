L’amende antitrust d’Apple était politiquement motivée, affirme la société

Une amende antitrust de 1,3 milliard de dollars imposée à Apple par le régulateur français des pétitions était politiquement motivée, affirme un avocat de la société Cupertino. Elle a déclaré que le régulateur avait décidé de « saisir un GAFA » (Google, Apple, Facebook, Amazon) afin d’être perçu comme s’attaquant à Big Tech.

L’amende était basée sur le fait qu’Apple avait empêché la concurrence entre les revendeurs en en gelant certains, et en forçant d’autres à vendre aux mêmes prix que la société de Cupertino…

Fond

L’amende de 1,1 milliard d’euros (1,3 milliard de dollars) a été imposée en mars de l’année dernière.

Le régulateur français affirme que les accords qu’Apple a passés avec les grossistes signifiaient qu’ils avaient accepté de ne pas se concurrencer, fixant effectivement les prix.

Appel d’amende antitrust d’Apple

Apple a déclaré à l’époque qu’il ferait appel et a plaidé hier devant les tribunaux. Rapports Bloomberg.

Apple Inc. a accusé les régulateurs français de contourner les règles antitrust « à des fins politiques » lorsqu’ils ont infligé une amende record de 1,1 milliard d’euros (1,3 milliard de dollars) dans le cadre d’une campagne visant à sévir contre les entreprises de la Silicon Valley. Melanie Thill-Tayara, avocate d’Apple, a déclaré aux juges de la cour d’appel de Paris que l’Autorité de la concurrence française […] voulait clairement marquer les esprits en frappant fort contre Apple […] « Aucune des mesures mises en place par Apple n’a cherché à désavantager » les revendeurs premium, a déclaré Thill-Tayara. Elle a déclaré que la sanction était artificiellement gonflée par un facteur multiplicateur et « disproportionnée » compte tenu des allégations et de leur impact potentiel, qui était au mieux limité. À tout le moins, il devrait être considérablement réduit, a déclaré l’avocat.

Le fabricant d’iPhone aurait dit aux revendeurs qu’ils ne devaient pas baisser les prix d’Apple. Ceux qui ont accepté ont continué à être approvisionnés en produits, tandis que ceux qui ont refusé n’ont pas été approvisionnés en stock en gros par Apple. La société prétendrait que les produits étaient en rupture de stock même s’ils étaient facilement disponibles dans les Apple Store et auprès de deux revendeurs premium qui ont accepté les conditions d’Apple.

Le rapport ne clarifie pas vraiment la défense d’Apple, et il semble qu’il y ait beaucoup de complexités à élucider, car le tribunal s’est donné presque exactement un an pour étudier les arguments et les documents et prendre une décision. La décision est prévue pour le 3 novembre 2022.

Apple est confronté à une vague croissante d’enquêtes, de décisions et de poursuites antitrust dans le monde, les dernières en date en Corée du Sud et en Russie.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :