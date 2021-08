L’amendement crypto au projet de loi sur l’infrastructure entraîne davantage de problèmes et de luttes internes Crypto nouveaux médias

Ce projet de loi sur les infrastructures est en train de devenir une véritable blague. Après être prétendument parvenu à un accord sur un amendement potentiel à la partie crypto-monnaie du projet de loi, le nouveau langage détaillant les transactions et les courtiers cryptographiques est attaqué par des sénateurs tels que Bernie Sanders du Vermont, entraînant ainsi des retenues supplémentaires.

Le projet de loi sur les infrastructures devient un problème majeur

Le projet de loi est déjà stupide étant donné qu’il vaut actuellement environ 1 000 milliards de dollars. La partie qui s’applique à la taxation des crypto-monnaies allègue qu’environ 28 milliards de dollars seraient apportés par les investisseurs en crypto. Lorsque l’on compare les deux chiffres, il n’est pas difficile de voir que ce petit effort ne rapportera pas beaucoup d’argent, alors pourquoi ne pas laisser la crypto-taxation à ceux qui la comprennent ? De telles critiques sont venues de personnalités telles que le sénateur Ted Cruz du Texas, qui a finalement critiqué le Congrès pour avoir tenté de réglementer quelque chose qu’il ne comprend clairement pas.

Néanmoins, le Congrès soi-disant « bipartite » estime qu’il faut faire quelque chose. Par conséquent, une section a été proposée au projet de loi sur l’infrastructure leur permettant de définir les courtiers en crypto et de décider qui doit déclarer au gouvernement les informations financières concernant l’activité de crypto en Amérique. Cependant, il y avait un problème majeur – le verbiage discutant de la définition d’un courtier était un peu large, et donc des sénateurs comme Ron Wyden de l’Oregon, Cynthia Lummis du Wyoming et Pat Toomey de Pennsylvanie se sont réunis et ont décidé de clarifier les choses avec un amendement. qui indiquerait spécifiquement le rôle et la description d’un courtier.

Dans un communiqué de presse, Toomey a déclaré :

Nous nous sommes réunis pour clarifier les règles concernant les véritables courtiers d’une crypto-monnaie. Nous ne proposons rien de radical ni de radical.

Le gouvernement veut vous espionner

Les choses semblaient aller de l’avant avec l’amendement et le projet de loi lui-même, bien que maintenant l’amendement soit bloqué par des gens comme le sénateur Bernie Sanders, un socialiste autoproclamé qui s’est présenté à deux reprises à la présidence et n’a pas obtenu de soutien significatif. des citoyens qui soutiennent le capitalisme. Quel est le problème de Bernie ? Il n’aime pas que les dépenses militaires soient liées aux modifications du projet de loi. Apparemment, il pense que l’Amérique devrait payer son salaire, mais qu’elle ne mérite pas les protections nécessaires.

En outre, plus de verbiage est ressorti du projet de loi. Il semble que si le projet de loi est adopté, le Congrès et le gouvernement américain pourraient littéralement espionner l’activité financière privée des particuliers. C’est exact. Le gouvernement serait autorisé à se faufiler dans vos comptes personnels et à voir combien d’argent vous détenez et combien de crypto vous avez caché. Parlez d’une atteinte majeure à la vie privée ! Les pères fondateurs tournent probablement dans leurs tombes en ce moment étant donné que le quatrième amendement de la Constitution a été spécifiquement écrit pour interdire une telle activité.

