L’América ajoute trois points de plus contre Necaxa (2-1)

04/04/2021

le Nécaxa n’a pas réussi à l’emporter sur Amérique, qui a gagné 2-1 lors du match disputé ce dimanche dans le Stade aztèque. le Amérique Il est arrivé avec l’intention de récolter une nouvelle victoire après avoir remporté les deux derniers matches de la compétition. Le plus récent était contre Mazatlan loin de chez soi (0-1) et l’autre devant Chivas Guadalajara à l’extérieur (0-3) et a pour le moment eu une séquence de cinq victoires consécutives. Pour sa part, Nécaxa est venu de battre 1-0 à domicile à FC Juarez dans le dernier match joué. Après le résultat obtenu, l’équipe Coyoacanense est deuxième à la fin du match, tandis que le Nécaxa est dix-septième.

La rencontre a commencé de manière imbattable pour le groupe Acuicalitense, qui a créé le lumineux avec un peu de Martin Barragan à la minute 40. Cependant, le Amérique a réussi l’égalité grâce à un objectif de Richard Sanchez peu de temps avant la fin, précisément à 45 ans, concluant la première mi-temps avec un score de 1-1.

En seconde période, la chance est venue pour l’équipe locale, qui a inversé le score avec un but de Giovani dos santos à la 60e minute, mettant fin à la confrontation avec un résultat de 2-1.

Les deux entraîneurs ont fait des mouvements sur les bancs. L’entraîneur du Amérique a donné accès à Federico Vinas, Santiago Naveda, Antonio Lopez Amenabar et Nicolas Benedetti pour Giovani dos santos, Roger Martinez, Pedro Aquino et Alvaro Fidalgo, Pendant ce temps, il Nécaxa a donné accès à Rodrigo Aguirre, Mario De Luna, Bryan carvallo, Ian González Nieto et Raul Sandoval pour Kevin Mercado, Jair Pereira, Maximiliano Salas, Martin Barragan et David Cabrera.

L’arbitre a montré quatre cartons jaunes, l’un d’eux au Amérique (Sebastian Cáceres) et trois à Nécaxa (Kevin Mercado, Unai Bilbao et Jairo gonzalez).

Après le coup de sifflet final de l’arbitre de ce match de la 13e journée, le Amérique a été positionné comme deuxième classé, tandis que le Nécaxa est dix-septième.

L’équipe qui a disputé le match à domicile sera mesurée le lendemain avec le Tigres UANL, Pendant ce temps, il Nécaxa jouera contre lui Pumas UNAM.