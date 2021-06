L’America Cup est en danger

04/06/21 à 22:26 CEST

La Copa América a de moins en moins de soutien pour sa tenue. Après l’annonce d’une éventuelle mutinerie des joueurs de la Seleçao pour que le tournoi ne se joue pas cet été, un nouveau scandale s’ajoute dans le nouveau pays qui est désormais depuis quelques jours le principal site du tournoi, le Brésil.

Selon le média brésilien Globoesporte, Un employé de la Confédération brésilienne de football (CBF), a formellement dénoncé ce vendredi le président de l’entité, Rogério Caboclo, pour harcèlement sexuel et moral..

Le document de plainte détaille les abus qu’il a subis depuis avril de l’année dernière, parmi lesquels il décrit que le président de la CBF aurait tenté de forcer l’employé à manger un biscuit pour chien, tout en l’appelant “salope & rdquor;, ou des questions comme” elle s’est masturbée & rdquor;, en plus de plusieurs épisodes similaires lors de déplacements ou de réunions de la CBF en présence d’autres managers.

Le fonctionnaire a demandé que l’auteur présumé fasse l’objet d’une enquête et soit puni. Selon le récit, les abus se sont produits lorsque le Caboclo était sous l’emprise de l’alcool. Parmi les fonctions du travailleur, serait de cacher des boissons dans des endroits stratégiques afin que le président puisse boire pendant les heures de travail.

Cette plainte intervient la même semaine que Caboclo a réussi à amener la controversée Copa América au Brésil, laissant de côté les sites initialement prévus comme l’Argentine et la Colombie.

Tout indique qu’il existe un courant interne chez les internationaux brésiliens qui jouent en Europe pour éviter de participer à cette Copa América, et ce nouvel épisode aggrave la crise.

La pression est de plus en plus forte pour que cette Copa América ne se joue pas dans des conditions normales, et maintenant la Conmebol a un nouveau problème sur la table à régler.