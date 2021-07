L’Américain Luke List prend la tête en battant Muñoz

10/07/2021 à 6h50 CEST

L’Américain Liste de Luc a donné à ce vendredi tout un affichage des oiseaux qui lui a permis de monter leadership Tournoi John Deere Classic sur le PGA Tour à la fin du deuxième tour et détrône le Colombien Sebastián Muñoz de la première place d’un coup. List a réussi sept birdies sur une séquence de huit trous au milieu de sa ronde, sa seule paire dans une opportunité de birdie de 12 pieds au 15e trou, et a enregistré 63 tirs (-8), le plaçant devant le classement (129 , -13) avant le combat pour le titre ce week-end au TPC Deere Run.

Muñoz a joué tôt et a livré une carte signée de 67 coups (-4) pour un cumulé de 130 (-12) qui lui a permis d’occuper seul la deuxième place après avoir été parfait avec quatre birdies. Le golfeur de Bogotá qui a commenté le parcours du deuxième tour l’a terminé avec 10 paires.

L’ancien vainqueur du tournoi, l’Américain Ryan Moore, a eu une chance de rattraper List jusqu’à ce qu’il ait des ennuis à partir du 18e tee et fasse un bogey, lui donnant un 66 (-5) et le laissant entre sept joueurs à moins de deux coups du leader avec un cumulatif de 131 (-11). Ce groupe comprenait ses compatriotes Lucas Glover et Chase Seiffert, chacun avec 63.

Outre Muñoz, trois autres golfeurs latino-américains, emmenés par leur compatriote Camilo Villegas, le Vénézuélien Jhonattan Vegas et le Chilien Mito Pereira ont fait le cut, placé à (-4), tout comme l’Espagnol Rafael Cabrera. Vegas a livré une carte signée de 66 coups (133, -9) qui l’a maintenu à la douzième place, partagée avec cinq autres joueurs. Villegas atteint 71 coups (pairs) et perd 21 positions pour atteindre 135 (-7) ce qui le laisse à la vingt-quatrième place, partagée avec neuf autres joueurs. Pereira a été cohérent avec ses longs tirs et ils l’ont aidé à bien se positionner sur le green pour terminer le parcours avec 68 tirs (-3) et atteindre 139 (-4) qui ont ouvert la porte à la compétition du week-end, dans le que Cabrera sera être là aussi récupéré 41 positions en délivrant une carte signée de 66 (-5) et en cumulant 136 (-6) qui lui ont permis de se placer à la trente-quatrième place, à égalité avec 18 autres golfeurs.