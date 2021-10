L’Américain Rickie Fowler prend la tête du PGA Tour

17/10/2021 à 7h26 CEST

.

L’Américain Rickie Fowler a émergé avec un record de 63 coups (-9) au troisième tour de Tournoi CJ @ Summit Cup, du PGA Tour, et est le nouveau leader avec un cumulatif de 195 (-21), deux devant le Nord-Irlandais Roy McIlroy, qui a délivré un carton signé de 62 (-10) et (197).

Fowler est revenu sous les feux de la rampe samedi dans les collines au-dessus de Las Vegas avec son meilleur tour en trois ans, ce qui le place comme le favori pour combattre demain, dimanche, pour le titre de champion.

Le golfeur américain n’a pas eu d’aussi bonnes chances depuis sa dernière victoire sur le PGA Tour au Waste Management Phoenix Open 2019, et il ne semble pas que ce soit facile au Summit Club avec tous les scores bas qu’il obtient.

McIlroy a commencé la ronde finale avec 9 tirs en tête.Il a réussi cinq birdies d’affilée dans les neuf premiers, puis s’est occupé des trous marquants, terminant avec un fer 7 à un peu plus de six mètres avec un aigle sur le par 5 du 18e trou pour un 62.

Fowler, qui est tombé au 128e rang mondial, birdie trois de ses cinq derniers trous et terminé leader exceptionnel.

« Je n’ai pas beaucoup fréquenté ces dernières années, alors c’est bon d’être de retour dans cette position« Fowler a déclaré. » Cela a été long à venir. La route a été longue, les moments difficiles. Nous n’en avons pas terminé. «

Neuf joueurs étaient à moins de 5 coups du leader et tout est permis dans ce tournoi.

son compatriote Keith Mitchell a commencé le troisième tour avec une avance de 5 coups et il a fait quelques premiers birdies, venant de derrière le green sur le deuxième par 3 et frappant un club 3 dans une brise légère pour établir un birdie à deux putts, sur le troisième par 5.

Il a suffi de deux mauvais changements pour perdre son avance. Il est allé au bunker au n ° 8 et a aggravé l’erreur avec un triple putt pour un double bogey, et Mitchell a retrouvé le terrain au n ° 9 et a réalisé un autre double bogey.

Mitchell a passé le reste de la journée à courir après et, dans certains cas, à essayer de ne pas perdre plus de terrain. A fait un putt de birdie de 30 pieds sur le dernier trou pour un 73 (+1) et cumulé de 199 (-17), à 4 coups du leader.

Le score moyen de la semaine était de 68,5, ce qui montre à quel point c’est facile pour les golfeurs sur le parcours du Summit Club.

Alors que le Mexicain Abradham Ancer, qui a présenté son meilleur bilan jusqu’à présent ce tournoi, avec 63 (-9) qui lui a permis de récupérer 16 positions au classement provisoire et lancez-vous dans la lutte pour le titre en partageant la troisième place avec l’Australien Adam Scott et l’Américain Robert Streb, tous trois avec un cumulatif de 198 (-18).

Le reste de la participation latino-américaine a laissé le Mexique Carlos Ortiz et le Chilien Joaquín Niemann, avec des cartons signés de 67 coups (-5) et le Vénézuélien Jhonattan Vegas (68, -4) pour un cumulé de 203 (-13) et partageant la dix-septième place avec 10 autres joueurs.

le colombien Sebastián Muñoz a donné un carton signé de 71 (-1) et un cumulé de 207 (-9), ce qui ne leur laisse aucune option pour se battre pour le titre dimanche.

La même chose qui arrive à l’Argentin Emiliano Grillo qui avait un record de 69 (-3), mais cumulé de 209 (-7), et partage la 56e position avec sept autres joueurs.

Alors que le vétéran espagnol Sergó García a remis une carte signée de 69 coups (-3), ce qui lui a coûté la perte de 11 positions et redescend à la trentième position qu’il partage avec cinq autres joueurs et un cumulatif de 204 (-12).