L’Américain Rogers élimine Barty et quitte l’US Open sans numéro un

09/05/2021 à 04:04 CEST

La grosse surprise est arrivée samedi soir sur le court central Arthur Ashe avec l’élimination du favori numéro un de l’Open des États-Unis, Australie Ashleigh Barty, qui a perdu en trois sets 6-2, 1-6 et 7-6 (5) devant la joueuse de tennis locale Shelby Rogers, le 43e au monde.

Rogers, 28 ans, joue son huitième Ouvert, il s’est qualifié pour la deuxième fois consécutive en huitièmes de finale après avoir réalisé son meilleur classement en atteignant les quarts de finale l’an dernier.

Le joueur de tennis américain, qui affrontait pour la sixième fois l’actuel champion de Wimbledon Barty, avait perdu les cinq rencontres précédentes.

Rogers, au cours des deux heures et huit minutes qu’a duré le match, a marqué 18 vainqueurs pour 20 fautes directes, contre 37 et 39, respectivement, pour Barty, qui a commis huit doubles fautes et frappé six as.

L’adversaire de Rogers en huitièmes de finale sera l’adolescente anglaise Emma Raducanu, numéro 150 mondial, qui a clairement battu l’Espagnole Sara Sorribes 6-0 et 6-1.

Raducanu, qui a également atteint les huitièmes de finale lors de ses débuts au dernier tournoi de Wimbledon, Il n’a fallu qu’une heure et neuf minutes pour s’imposer face à Sorribes, le 41e mondial.

L’élimination de Barty survient 24 heures plus tard et au même stade du court central Arthur Ashe Stadium, où hier soir, les Japonais ont également été éliminés Naomi Osaka, troisième tête de série et championne en titre qui a perdu en trois sets 5-7, 7-6 (2) et 6-4 contre l’adolescente canadienne Leylah Fernández, la 73e au monde.