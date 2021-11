L’Américain Wolff reste en tête du classement PGA Mayakoba

11/06/2021 à 02:19 CET

L’Américain Matthew Wolff a fait 68 coups sûrs ce vendredi et bien qu’il n’ait pas eu son meilleur jour, il a maintenu le leadership dans le tournoi Mayakoba de la PGA dans laquelle les Espagnols Sergio García se classe cinquième.

Wolff a fait six birdies, mais il boguey sur les sixième, seizième et dix-huitième trous, ce qui l’a amené à baisser la performance par rapport à ses débuts, dans lesquels il a marqué un score de 61.

Malgré les hauts et les bas, l’Américain suivi en première place avec 129 hits, deux en plus de son compatriote Scottie Scheffler et trois au-dessus du mexicain Carlos Ortiz et le Norvégien Viktor Hovland, tenant du titre.

L’Espagnol Sergio García a eu une journée de 69 coups et apparaît à la cinquième place.

Le tournoi de Mayakoba, doté cette année d’une cagnotte de 7,2 millions de dollars, est devenu le premier tournoi du PGA Tour en dehors des États-Unis et du Canada en 2007 et est depuis l’une des compétitions préférées des joueurs.

Le Vénézuélien Jhonatthan Vega, les Colombiens Camilo Villegas et Camilo Aguado, l’Argentin Emiliano Grillo, les Mexicains Juan C. Benítez et Juan D. Fernández (MEX), le Chilien Mito Pereira et les Espagnols Eugenio Chacarra et Samuel del Val n’ont pas réussi couper. .

Résultats après deux tours :

R1 R2 Total

.1. Matthew Wolff (États-Unis) 61 68 129

.2. Scottie Scheffler (États-Unis) 67 64 131

.3. Carlos Ortiz (MEX) 67 65 132

.=. Viktor Hovland (NOR) 67 65 132

.5. Bill Hass (États-Unis) 65 68 133

.=. Anirban Lahiri (IND) 67 66 133

.=. Michael Thompson (États-Unis) 68 65 133

.=. Sergio Garcia (ESP) 64 69 133

.=. Talor Gooch (États-Unis) 64 69 133

.=. Aaron Wise (États-Unis) 63 70 133

.=. Billy Horschel (États-Unis) 64 69 133

.=. Ryan Palmer (États-Unis) 69 64 133

.=. Justin Thomas (États-Unis) 68 65 133

.=. JJ Spaun (États-Unis) 65 68 133

.=. Joaquin Niemann (CHI) 69 66 135

28. Abraham Ancer (MEX) 68 68 136

28. Roberto Diaz (MEX) 71 65 136