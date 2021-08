L’Américain Xander Schauffele, nouveau champion olympique

in

L’Américain Xander Schauffele est devenu le nouveau champion olympique de golf avec un total de 266 coups, après avoir présenté une carte de 67 coups le dernier jour.

Schauffele devance le Slovaque Rory Sabbatini (267) et un groupe de sept joueurs composé des Taïwanais au classement final. Panoramique CT, l’Américain Colin Morikawa, le chilien Mythe Pereira, le colombien Sébastien Muñoz, l’Irlandais Rory McIlroy, les Japonais Hideki Matsuyama et anglais Paul Casey, qui s’est terminé avec trois impacts et le bronze sera joué dans le bris d’égalité.