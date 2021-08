L’American Booksellers Association s’excuse d’avoir accidentellement promu le livre de Candace Owens ⋆ 10z viral

Candace Owens s’adresse à la réunion annuelle de la National Rifle Association à Indianapolis, Indiana, le 26 avril 2019. (Lucas Jackson/.)

Dans une déclaration publiée lundi sur le blog Shelf Awareness, la PDG de l’American Booksellers Association, Allison Hill, s’est excusée pour un incident dans lequel Blackout de Candace Owens a été accidentellement présenté au lieu d’un livre axé sur la justice sociale avec le même titre par Dhonielle Clayton et d’autres auteurs. .

Un employé remplaçant l’employé qui est normalement responsable de la conservation de la liste des best-sellers, a déclaré Hill, a sélectionné sans le savoir la mauvaise image de couverture pour le livre. Un deuxième employé novice en révision n’a pas non plus réussi à contre-vérifier la photo et à reconnaître l’erreur avant d’envoyer la liste aux membres.

S’excusant pour la mésaventure des employés, Hill a écrit : « C’était une terrible erreur avec de terribles implications racistes. Cependant, sur la base de notre enquête et de l’engagement démontré en matière de diversité, d’équité et d’inclusion (DEI) de ces personnes, nous n’avons aucune raison de croire que l’action était malveillante dans l’intention. »

La déclaration de Hill faisait suite à une enquête officielle sur l’épisode et à un audit de toutes les procédures et programmes ABA en collaboration avec le comité de diversité, d’équité et d’inclusion de l’organisation.

«Les employés sont très désolés et très attachés à la vigilance à l’avenir. Ils ont été tenus responsables et ont accepté de suivre une formation, à la fois sur les procédures et sur le DEI, et nous avons ajouté des couches de freins et de contrepoids à ce processus », a-t-elle poursuivi.

Coïncidant avec le moment de l’erreur Blackout, il y a eu un autre événement au cours duquel les dommages irréversibles d’Abigail Shrier ont été inclus dans une boîte envoyée à 750 librairies éligibles, suscitant l’indignation des dirigeants et des membres de l’ABA. Dans ses excuses de lundi, Hill a également clarifié les détails de l’expédition de ce livre, qu’une déclaration antérieure de l’ABA a qualifiée d'”incident grave et violent”.

La prémisse de Irreversible Damage est qu’il y a un effet de contagion sociale des jeunes filles qui se précipitent vers des chirurgies de transition invasives et des interventions médicales pour la dysphorie de genre qu’elles regretteront probablement plus tard.

« Les éditeurs paient ABA pour inclure les titres dans la boîte, et ABA l’envoie aux librairies éligibles. Jusqu’à présent, personne n’a jamais examiné ou passé au crible les titres soumis par les éditeurs. C’est un programme payant”, a-t-elle déclaré. “La politique de ne pas revoir ou filtrer les titres soumis est conforme à la préférence de nombreux membres de ne pas laisser l’ABA décider à quels livres ils ont accès, préférant passer en revue les livres eux-mêmes pour déterminer ce qu’ils lisent, achètent, vendent et font la promotion.”

Hill a déclaré que de nombreux membres lui ont dit qu’ils appréciaient toujours d’avoir une autonomie sur les choix de livres, “bien qu’ils soient horrifiés par ce livre”. Elle a ajouté que le conseil d’administration de l’ABA pourrait mettre en œuvre une nouvelle politique permanente pour empêcher le type de surveillance préjudiciable qui a laissé le livre d’Owens passer entre les mailles du filet.

Dans l’intervalle, Hill a déclaré que les livres de la boîte de septembre seront examinés pour acceptation par une équipe qui transmettra un livre problématique répondant aux critères des Nations Unies pour le discours de haine aux cadres supérieurs de l’organisation. La définition du discours de haine de l’ONU est « tout type de communication verbale, écrite ou comportementale qui attaque ou utilise un langage péjoratif ou discriminatoire en référence à une personne ou à un groupe sur la base de qui ils sont ».

Envoyez un pourboire à l’équipe de presse de NR.