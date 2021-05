L’American Boxing Pre-Olympic a été annulé

C’est officiel: la boxe pré-olympique qui devait se tenir à Buenos Aires du 10 au 16 mai a été annulée en raison de l’augmentation des cas de coronavirus, dans le cadre de la deuxième vague qui a atteint l’Argentine. À cause de, les 49 places qui allaient être distribuées (33 hommes et 16 femmes) pour les Jeux de Tokyo qui auront lieu cette année, ils seront attribués par classement.

Comme le rapporte le CIO dans un communiqué officiel, l’ampleur de la compétition, les voyages à destination et en provenance de Buenos Aires qu’elle nécessite et le grand nombre de personnes impliquées, étaient les principaux facteurs qui, compte tenu de la grande avancée du Covid- 19, ne pouvait pas garantir des conditions sanitaires adéquates pour les participants.

C’était la seule opportunité pour les athlètes américains de se qualifier pour Tokyo puisque, également à cause de la pandémie, le monde pré-olympique qui devait se jouer à Paris en juin a subi le même sort.

Ainsi, selon les règles de la COl, “au cas où les pré-Olympiques européens ou américains ne pourraient pas être organisés, les quotas seraient attribués selon les classements au 14 juin 2021”. Cela signifie qu’avec la récente annulation, les représentants argentins qui se rendront au Japon seront Ramón Quiroga et Mirco Cuello, les meilleurs du classement AIBA.

En outre, Tuti Bopp, qui s’entraînait avec l’équipe de boxe pour atteindre le pré-olympique, n’aurait aucune chance de se qualifier puisqu’il n’a pas de points au classement. Pendant ce temps, ceux qui rêvent encore d’être à Tokyo sont Lucía Pérez, Brian Arregui et Francisco Verón. Le classement, dans le cas de Pérez, dépend de la libération ou non d’une place. Pour qu’Arregui soit là, Maestre devrait sortir des Jeux et Verón, de son côté, est soumis aux critères de la Task Force Boxe du CIO pour préparer son classement.

Enfin, les places en suspens en Amérique sont les suivantes: chez les hommes, 5 en poids mouche, 5 en poids plume, 5 en léger, 4 en poids welter, 4 en moyen, 4 en léger lourd, 3 en lourd et 3 en super lourd; et chez les femmes, 4 en mouche, 3 en plumes, 3 en poids léger, 3 en poids welter et 3 en poids moyen. En même temps, d’autres pourraient être libérés lorsque les quotas mondiaux restants seront distribués, qui seront également attribués en tenant compte du classement.

