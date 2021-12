L’American Heart Association promeut la recherche minimisant le risque cardiaque du vaccin COVID pour les jeunes

L’American Heart Association (AHA) promeut la recherche qui minimise le risque de problèmes cardiaques chez les jeunes après avoir reçu des vaccins COVID-19, tandis que sa revue médicale réévalue les recherches qu’elle a publiées qui ont révélé que les vaccins augmentent le risque cardiaque à travers le spectre d’âge.

Cette décision suit les gouvernements du monde entier, plus récemment le Japon, avertissant leurs citoyens d’une éventuelle inflammation cardiaque après la vaccination, en particulier pour les jeunes hommes et les jeunes qui reçoivent le vaccin Moderna.

La Food and Drug Administration a également ajouté la myocardite (muscle cardiaque) et la péricardite (tissu autour du cœur) aux fiches d’information des vaccins à ARNm Pfizer-BioNTech et Moderna, qui restent sous autorisation d’utilisation d’urgence (EUA).

La nouvelle étude dans Circulation a déterminé que « la plupart des cas de myocardite suspectée liée au vaccin COVID-19 chez les personnes de moins de 21 ans sont bénins et se résolvent rapidement », a déclaré l’auteur correspondant Dongngan Truong de l’Université de l’Utah dans un communiqué de l’AHA du 6 décembre.

Plus bas, cependant, l’AHA a révélé un résultat plus alarmant : « Environ un patient sur cinq (18,7 %) a été admis en soins intensifs », bien qu’aucun ne soit décédé et que la plupart des hospitalisations duraient 2 à 3 jours.

Le même pourcentage avait «au moins légèrement diminué la fonction ventriculaire gauche» lorsqu’ils se sont présentés, mais les patients qui sont revenus pour un examen – tous sauf un – étaient «revenus à la normale.

Selon l’étude Circulation, les cardiologues pédiatriques de plusieurs institutions ont analysé les données de 139 patients, âgés de 12 à 20 ans, qui se sont présentés avec une suspicion d’inflammation du muscle cardiaque dans les 30 jours suivant la vaccination. Environ deux fois plus étaient « probables » que « confirmés ».

Presque tous les patients (99 %) avaient des douleurs thoraciques, suivies de fièvre (31 %) et d’essoufflement (27 %). Parmi 97 patients ayant subi une IRM cardiaque, 77 % ont montré des signes d’inflammation ou de blessure cardiaque.

D’autres résultats ont soutenu des recherches antérieures sur l’inflammation cardiaque post-vaccination. Neuf patients sur 10 étaient des hommes – le même groupe démographique le plus touché par les «effets secondaires rares» des vaccins contre la variole, a déclaré l’auteur principal Jane Newburger de la Harvard Medical School dans le communiqué.

Presque tous les cas ont suivi la vaccination par l’ARNm (98 %) et la deuxième dose de vaccin spécifiquement (91 %).

Lorsqu’on lui a demandé si la promotion de l’étude signifiait que l’AHA prenait une position ferme en faveur de la vaccination contre le COVID pour les jeunes, un groupe à très faible risque de complications du COVID, la porte-parole Suzanne Grant a déclaré à Just the News « les déclarations et les conclusions de la recherche sont celles du auteurs de l’étude.

Mais elle a précisé dans un long e-mail que l’AHA « continue de soutenir pleinement les recommandations de vaccination du CDC contre le COVID-19 ».

Lorsque les autorités fédérales ont remarqué pour la première fois des taux de myocardite plus élevés que prévu chez les jeunes vaccinés ce printemps, l’AHA a souligné que les avantages de la vaccination « l’emportent énormément sur le risque rare et possible de complications cardiaques » pour toute personne de 12 ans et plus. Il a fait de même lorsque le CDC a recommandé la vaccination pour les 5 à 11 ans.

Rétropédalage

La promotion par l’AHA de l’étude du 6 décembre contraste fortement avec la « expression de préoccupation » Circulation jointe à un résumé de recherche qui est devenu viral des semaines plus tôt. L’ancien chirurgien cardiaque Steven Gundry a décrit une forte augmentation du risque de « syndrome coronarien aigu » post-vaccination de ses patients.

Le 6 décembre était également la date limite donnée par Circulation à Gundry pour corriger le résumé. Alors que son représentant a refusé de commenter, Grant de l’AHA a déclaré à Just the News que « Gundry a été en contact avec la revue tout au long de ce processus », qui se poursuivra jusqu’à ce qu’un résumé corrigé soit accepté et publié.

Elle a souligné les différences entre les recherches évaluées par des pairs dans Circulation et les résumés de recherche qu’elle publie automatiquement à partir de ses conférences, où Gundry a présenté ses conclusions pour la première fois. Ces derniers représentent le début d’un « dialogue scientifique ».

L’AHA a fait la promotion de la nouvelle étude révélant des problèmes cardiaques légers et temporaires liés au vaccin sur la base de son « intérêt pour un public profane », a déclaré Grant. Ceux-ci sont choisis environ six semaines avant la publication. Les études qui ne sont pas choisies sont souvent « de nature hautement technique et ne seraient pas intéressantes ou exploitables pour les consommateurs ».

Tout comme l’AHA, la British Heart Foundation (BHF) a fait marche arrière plus tôt cette année après avoir fait la promotion de « recherches que nous avons financées » qui impliquaient que les vaccins à ARNm pourraient être dangereux.

Le BHF a initialement déclaré que la protéine de pointe COVID – le mécanisme par lequel les vaccins à ARNm fonctionnent – ​​se lie aux cellules tapissant les petits vaisseaux du cœur, ce qui « déclenche une cascade de changements qui perturbent la fonction cellulaire normale ».

Il a considérablement révisé cette déclaration trois semaines plus tard, en supprimant la note de financement, en ajoutant un avertissement selon lequel la recherche n’avait pas été évaluée par des pairs et en soulignant qu’il n’y avait « aucune preuve suggérant que les protéines de pointe générées par le vaccin se comportent de manière similaire » à la protéine de pointe sur le virus.

« Blessure inhabituelle »

Les effets secondaires du vaccin COVID ont souvent été suspectés lorsque des personnes célèbres développent des conditions inhabituelles sans explication plausible.

C’était le bavardage en ligne lorsque CJ McCollum des Portland Trailblazers, dont la liste complète est vaccinée, aurait subi des contusions aux côtes lors d’un match plus tôt ce mois-ci, mais ses rayons X sont revenus négatifs.

« Après un examen plus approfondi », McCollum a été considéré comme ayant un poumon effondré – une blessure rare chez les joueurs de la NBA.

Le porte-parole des Blazers, Jim Taylor, a initialement déclaré à Just the News que la loi sur la protection de la vie privée l’empêchait de préciser si le poumon effondré était attribuable à des côtes contusionnées ou si le diagnostic initial était erroné. Il a confirmé plus tard que le poumon effondré était lié à la blessure aux côtes.

« Ne s’applique pas rétroactivement »

Malgré la précipitation à vacciner tous les groupes d’âge, un seul vaccin a reçu l’approbation complète aux États-Unis, Pfizer’s Comirnaty, et il n’est pas largement disponible.

Alors que certains vérificateurs des faits ont affirmé qu’il n’y avait aucune différence entre les vaccins d’urgence de Pfizer et les vaccins entièrement approuvés, un juge fédéral a rejeté cet argument dans une contestation du mandat du ministère de la Défense sur les vaccins.

Le DOD affirme que le vaccin EUA de Pfizer « est devenu Comirnaty » après l’approbation de la demande de licence de produits biologiques de ce dernier, mais « l’autorisation de la FDA ne s’applique pas rétroactivement aux flacons expédiés avant l’approbation de la BLA », indique l’ordonnance du 12 novembre.

Les documents d’orientation du DOD ne lui permettent d’exiger que des vaccins entièrement approuvés – qui doivent être « produits dans des installations approuvées » – et la « référence croisée explicite aux dispositions de l’EUA suggère une préoccupation que les médicaments mandatés pour le personnel militaire soient en fait approuvés par BLA », US District Le juge Allen Winsor a écrit.