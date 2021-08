L’American Medical Association recommande de supprimer les marqueurs sexuels des parties publiques des certificats de naissance ⋆ .

Le National Center for Transgender Equality (NCTE) et la Human Rights Campaign se réunissent sur Pennsylvania Avenue devant la Maison Blanche à Washington, le lundi 22 octobre 2018, pour un rassemblement #WontBeErased. L’anatomie à la naissance peut inciter à cocher la case « homme » ou « femme » sur le certificat de naissance, mais pour les médecins et les scientifiques, le sexe et le genre ne sont pas toujours la même chose. Photo AP/Carolyn Kaster

Les personnes dont l’identité de genre ne correspond pas à leur acte de naissance peuvent être victimes de discrimination, de harcèlement et de violence.

Les certificats de naissance étaient auparavant utilisés pour faire respecter la ségrégation et empêcher le mariage interracial.

De nombreux certificats de naissance modernes n’ont que des options masculines et féminines pour les désignations de sexe.

L’American Medical Association a plaidé dans un rapport de juin pour la suppression des désignations de sexe de la partie publique des certificats de naissance, recommandant qu’elles soient visibles uniquement à des fins médicales et statistiques.

Bien que les certificats de naissance ne soient pas des documents publics en raison du fait qu’ils contiennent des informations personnelles, les individus doivent les fournir pour diverses raisons, notamment l’obtention de licences et de passeports, l’inscription à l’école et le mariage.

Les personnes dont l’identité de genre ne correspond pas à la désignation du sexe sur leur acte de naissance peuvent être victimes de discrimination, de harcèlement et de violence chaque fois que leur acte de naissance est demandé.

Lorsque Gavin Grimm est devenu transgenre, son conseil scolaire a adopté une politique discriminatoire interdisant aux garçons et aux filles «ayant des problèmes d’identité de genre» d’utiliser les mêmes toilettes communes que les élèves et l’a forcé à utiliser des toilettes séparées jusqu’à ce qu’il obtienne son diplôme, selon l’ACLU. Même après que Grimm ait légalement changé son sexe en homme en vertu de la loi de Virginie et reçu un nouveau certificat de naissance, le conseil scolaire lui a fourni un relevé de notes l’identifiant comme une femme, a déclaré l’ACLU.

Le processus de modification des désignations de sexe sur les certificats de naissance varie d’un État à l’autre, selon le rapport, certains nécessitant une ordonnance du tribunal ou une preuve de chirurgie d’un fournisseur de soins médicaux. Le Tennessee et l’Ohio n’autorisent pas les modifications du marqueur de sexe sur les certificats de naissance.

Le cas de Grimm est loin d’être une nouveauté. Les certificats de naissance ont été utilisés comme un outil de discrimination depuis leur mise en œuvre en 1900. Le Washington Post a rapporté que Walter Plecker, le registraire de l’état civil en Virginie de 1912 à 1946, a travaillé avec les clubs anglo-saxons d’Amérique de la suprématie blanche pour persuader la législature de l’État d’adopter la loi sur l’intégrité raciale de 1924, qui interdisait le mariage interracial, créait la « règle de la goutte unique » et en faisait un crime d’enregistrer faussement la race d’une personne sur un document gouvernemental.

« Historiquement, les actes de naissance ont également été utilisés pour discriminer, promouvoir les hiérarchies raciales et interdire

métissage. Pour cette raison, la race des parents d’un individu n’est plus répertoriée dans la partie publique des certificats de naissance », indique le rapport. “Cependant, la désignation du sexe est toujours incluse dans la partie publique du certificat de naissance, malgré le potentiel de discrimination.”

De plus, de nombreux certificats de naissance actuels ne mentionnent que des hommes ou des femmes comme options pour les marqueurs de sexe, obligeant de nombreuses personnes intersexes, transgenres et de genre non conforme à sélectionner un marqueur qui ne reflète pas leur expression de genre.

Si la désignation du sexe est supprimée de la partie publique des certificats de naissance, cela n’aura que peu ou pas d’impact sur les données collectées à des fins médicales, de santé publique et statistiques, selon le rapport.

Après qu’un tweet de WebMD ait rendu public la recommandation, plusieurs médias et experts de droite ont répondu par des critiques. The Federalist, un magazine en ligne conservateur, a publié plusieurs articles sur la recommandation, dont un intitulé « Ne laissez pas les SJW de l’American Medical Association stériliser votre certificat de naissance ».

Malgré les réactions négatives, l’association a historiquement élaboré une politique reconnaissant que chaque individu a le droit de déterminer son identité de genre et sa désignation de sexe sur les documents gouvernementaux, selon un communiqué de presse de juin.

“L’attribution du sexe à l’aide d’une variable binaire et son placement dans la partie publique du certificat de naissance perpétue l’idée qu’il est immuable et ne reconnaît pas le spectre médical de l’identité de genre”, lit-on dans le rapport. « Imposer un tel système de catégorisation risque d’étouffer l’expression de soi et l’auto-identification et contribue à la marginalisation et à la minorisation.

