L’American Music Fairness Act vise à fixer les frais d’enregistrement de la radio AM/FM

Le match de lutte de longue date sur les redevances radio montre peu de signes de ralentissement, alors que les législateurs se préparent à introduire l’American Music Fairness Act, une réponse au Local Radio Freedom Act soutenu par le NAB.

Le représentant Ted Deutch (D-FL) et le représentant Darrell Issa (R-CA) devraient dévoiler la législation lors d’une conférence de presse demain après-midi, ont annoncé les législateurs dans un communiqué commun partagé avec Digital Music News. De plus, des « défenseurs d’artistes », dont la chanteuse née au New Jersey Dionne Warwick (qui a reçu sa première nomination au Rock and Roll Hall of Fame cette année) et le cofondateur de Sam & Dave, né à Miami, Sam Moore, participeront à l’événement.

Le projet de loi lui-même « est une réponse à la Loi sur la liberté de la radio locale défendue par l’Association nationale des radiodiffuseurs », qui représente le nord des 8 300 stations de radio et stations de télévision traditionnelles. Le représentant Steve Womack (R-AR) et la représentante Kathy Castor (D-FL) ont réintroduit la législation vieille de près de dix ans au début du mois dernier.

Il convient de mentionner ici que la loi sur la liberté de la radio locale a reçu le soutien d’une majorité bipartite à la Chambre en août 2020 – bien qu’il n’était pas (et soit) clair si la législation pourrait passer par le Sénat, où seulement 27 sénateurs (contre 223 représentants) ont exprimé leur approbation. de la législation l’année dernière.

La loi sur la liberté de la radio locale précise que « les stations de radio locales offrent une publicité et une promotion gratuites à l’industrie du disque et aux interprètes de musique » et qu’« il y a plusieurs milliers de stations de radio locales qui subiront de graves difficultés économiques si de nouvelles redevances d’exécution sont imposées. ” De plus, le projet de loi souligne les « dizaines de milliers d’heures d’informations locales essentielles et d’informations météorologiques » fournies par les stations traditionnelles pour repousser les frais d’enregistrement.

En conclusion, le document de trois pages indique : « Le Congrès ne devrait pas imposer de nouveaux frais d’exécution, taxes, redevances ou autres frais liés à l’exécution publique d’enregistrements sonores sur une station de radio locale pour la diffusion d’enregistrements sonores en direct. , ou sur toute entreprise pour une telle exécution publique d’enregistrements sonores.

À l’inverse, l’American Music Fairness Act mentionné initialement cherchera à « s’assurer que les créateurs de musique sont indemnisés lorsque leur musique est diffusée sur les stations de radio FM/AM », en particulier en imposant des frais par lecture du côté de l’enregistrement. Mais le communiqué ne révèle pas les détails de la législation, et avec la conférence de presse d’introduction prévue pour demain après-midi, encore une fois, le projet de loi n’est pas encore rendu public.

À l’avenir, il vaudra la peine de suivre ce dernier développement dans la longue bataille sur les redevances radio – en particulier parce que la législation en faveur des frais d’enregistrement pour la radio terrestre ainsi qu’un projet de loi différent opposé à une telle redevance reçoivent le soutien bipartite des législateurs. De plus, la radio AM/FM reste populaire malgré la montée en puissance des plateformes de streaming et de la radio satellite (qui verse des redevances à la fois du côté de l’édition et de l’enregistrement).

Séparément, la loi Ask Musicians For Music (« AM/FM Act »), qui obligerait les stations de radio traditionnelles à « obtenir l’autorisation expresse du titulaire du droit d’auteur » pour diffuser des enregistrements, est bloquée en commission depuis son introduction en 2019.