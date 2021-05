L’American Psychiatric Association exhorte les psychiatres à se concentrer sur la couleur de la peau et la race dans le travail clinique ⋆ .

A l’occasion de l’anniversaire de la mort de George Floyd ce mardi, l’American Psychiatric Association (APA) a envoyé un courriel à tous les membres appelant les psychiatres à utiliser «l’antiracisme» dans leur profession, comme le rapporte le Daily Wire.

Les psychiatres ont été encouragés à mettre en œuvre des initiatives «antiracistes» et à s’engager à promouvoir «l’équité en santé mentale pour tous». L’e-mail faisait référence à un article de Psychiatry News intitulé «Comment intégrer l’antiracisme dans la pratique psychiatrique».

Ibram X. Kendi, une figure éminente de gauche, a accéléré la conversation sur l’antiracisme après la publication de son livre «Comment être antiraciste». Kendi affirme que l’Amérique est systémiquement raciste et soutient que la façon dont les individus doivent être traités est basée sur la couleur de leur peau. L’un des principes fondamentaux de la théorie critique de la race selon lequel, pour ne pas être raciste, il faut être «antiraciste».

Le courriel contenait un document intitulé «Comment les psychiatres peuvent parler aux patients et à leur famille de la race et du racisme». Il définit des termes typiques liés à la théorie des races critiques, tels que «préjugé racial», «microagressions» et autres. Le document comprend une enquête auprès des psychiatres pour sonder les patients sur leur racisme, et plusieurs études de cas différentes. Les études de cas fournissent des exemples supposés de racisme entre un patient et un professionnel de la santé mentale. Vous trouverez ci-dessous le document obtenu pour la première fois par The Daily Wire.

Document de ressources 2020 Comment… par le fédéraliste

Des initiatives similaires fondées sur la race ont vu le jour dans le domaine de la psychiatrie. Ayala Danzig, résidente de quatrième année du département de psychiatrie de Yale, a déclaré dans la lettre que les professionnels devraient «auditer» les patients. Cela comprendrait l’élimination des disparités dans la prescription de médicaments en fonction de la race – même si une personne ayant besoin d’un médicament peut varier selon son identité de toutes sortes de façons.

“Demandez-vous: à quoi cela ressemble-t-il pour vous de centrer l’antiracisme”, a déclaré Danzig. «Cela signifie-t-il introduire une échelle mobile pour aider les patients qui ne peuvent pas payer? Cela signifie-t-il prendre plus de patients Medicare et Medicaid qu’auparavant? Cela signifie-t-il jouer un rôle plus actif dans votre programme de résidence local pour plaider en faveur d’une classe de résidence plus diversifiée? »

L’APA a refusé de commenter le fédéraliste sur l’e-mail et son contenu.

