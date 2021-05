L’American Psychiatry Association condamne le meurtre de George Floyd par le “ racisme structurel ” – RedState ⋆ .

L ‘«antiracisme» est-il fondamental pour la santé mentale?

Il semble que cela devrait l’être, alors que nous célébrons l’anniversaire de la mort tragique de George Floyd.

Mardi, l’American Psychiatric Association a publié une «Déclaration de l’APA sur l’anniversaire de l’assassinat de George Floyd».

Le communiqué affirme l’existence d’un racisme structurel:

Son meurtre a forcé des conversations en retard sur le racisme structurel aux racines mêmes de notre nation.

«Cela a également amené de nombreuses personnes à examiner», indique la lettre, «ce qui était autrefois considéré comme le statu quo.»

Apparemment, la vidéo virale qui a secoué le monde a forcé l’APA à «affronter [its] propre passé, et d’examiner comment le racisme s’était imbriqué dans [its] opérations en cours et impact du racisme [its] patients au quotidien. »

Si je comprends bien, l’APA admet que c’est raciste.

Néanmoins, il a commencé «des conversations importantes et [taken] actions de réforme [the] organisation et pour aider [its] Les psychiatres membres servent mieux les patients noirs, autochtones et de couleur (BIPOC). »

L’article poursuit en annonçant que George, Breonna Taylor et Ahmaud Arbery ont tous été tués à cause du racisme systémique:

Aujourd’hui, nous pleurons la perte de M. Floyd, Breonna Taylor, Ahmaud Arbery et des nombreuses autres personnes décédées des suites du racisme structurel.

Et le réengagement de l’APA – en tant que «terrain» – à rester «vigilant face aux injustices qui ont un impact [its] les patients.”

De plus, il «prendra des mesures pour atteindre l’équité en santé mentale pour tous».

Alors, où se rencontrent les deux – la santé mentale et le racisme systémique?

Précédant la déclaration d’un jour, l’APA a publié un article «communautaire» sur «Comment intégrer l’antiracisme dans la pratique de la psychiatrie».

Mais d’abord, qu’est-ce que l’antiracisme exactement?

Selon Kimberlé Crenshaw, professeur de droit à l’UCLA, c’est ceci:

«L’antiracisme est le démantèlement actif des systèmes, des privilèges et des pratiques quotidiennes qui renforcent et normalisent les dimensions contemporaines de la domination blanche. Cela… implique également une compréhension critique de l’histoire de la blancheur en Amérique.

Selon CNN, l’antiracisme signifie éliminer les microagressions suivantes:

«Ne me blâmez pas. Je n’ai jamais possédé d’esclaves. «Toutes les vies comptent.» «Je suis daltonien; Je m’en fiche si vous êtes blanc, noir, jaune, vert ou violet. ”

Quant au «racisme structurel», il semble que des voix de tous les secteurs de la société le dénoncent actuellement.

L’idée qu’il y a des engrenages volontairement placés dans les systèmes américains pour nuire aux gens uniquement à cause de leur peau est tout à fait une allégation, et si cela est vrai, nous devons – bien sûr – les supprimer immédiatement.

Curieusement, personne ne semble tenter de le faire, nulle part.

Plus curieux encore: les méchants mécanismes auraient, par nécessité, été installés par ceux qui sont au pouvoir; ceux qui sont au pouvoir sont ceux qui disent qu’ils existent; ceux qui sont au pouvoir ne précisent pas ce qu’ils sont; ceux qui sont au pouvoir ne les suppriment pas; pourtant ceux qui sont au pouvoir restent au pouvoir.

Concernant les conseils de l’APA sur l’intégration de l’antiracisme, le Dr Michael Mensah propose: «Les patients souffrant d’une maladie mentale noire ou brune finissent par être encore plus marginalisés qu’ils ne le seraient autrement. … De nombreux patients souffrent, et si nous voulons être les psychiatres que nous disons être, nous devons centrer l’équité raciale.

Et Rahn Bailey, MD, estime que la barre devrait être élevée:

Il n’est pas possible d’être un observateur passif au sein d’un système raciste, ou de se déclarer simplement «non raciste»…

«Pour éradiquer le racisme, sous toutes ses formes», dit l’article, «tout le monde doit adhérer au concept de l’antiracisme.»

Référence à un rapport des services psychiatriques du 12 janvier:

[S]Certaines des mesures nécessaires pour que les professionnels de la santé mentale centrent l’équité raciale: accroître la sensibilisation et reconnaître que le racisme existe partout, dresser un inventaire individuel et institutionnel honnête et appliquer une optique d’équité raciale à la promotion de la santé mentale.

La clé est de ne plus être aveugle:

«Si vous recherchez le racisme, vous le trouverez partout. C’est comme regarder le monde à travers une nouvelle paire de lunettes et réaliser à quel point votre vision a été altérée depuis le début », a déclaré Jessica Isom, MD, MPH, psychiatre au Codman Square Health Center et membre bénévole du corps professoral de la Yale School of Medicine. Isom a souligné que la sensibilisation au racisme est une compétence que les individus doivent perfectionner au fil du temps en s’engageant à le faire. «Vous devez prendre l’habitude de voir le monde à travers cette lentille et d’apprendre à y faire face, en particulier lorsque vous travaillez avec des patients.»

Une fois que nous le voyons, que fait quelqu’un?

Peut-être que cela aidera aussi à donner aux patients la «lentille» appropriée:

Le Conseil de l’APA sur les enfants, les adolescents et leurs familles, par exemple, a publié un document de référence qui comprend des conseils et des instructions pour discuter de la race et du racisme avec les patients et leurs familles. Cela comprend des questions que les psychiatres peuvent poser pour entamer des conversations, par exemple si le patient s’est déjà senti ciblé ou traité négativement en raison de sa race ou si le patient a déjà traité quelqu’un d’autre de manière méchante en raison de sa race.

Quant aux autres étapes, elles restent floues.

Mais sachez ceci: selon le Dr Jessica (et, vraisemblablement, l’APA), nous vivons dans un monde terriblement humide:

«Il est extrêmement important de lutter contre le racisme structurel, mais les organisations sont composées d’individus. Nous sommes tous imbibés de racisme. »

Trempé et coulant, semble-t-il.

Comment y remédier, au-delà de dire qu’il existe?

J’espère que tout sera révélé très bientôt.

