L’Amérique ajoute trois points à son casier face au FC Juárez (1-2)

19/08/2021

Le à 06h30 CEST

Le Amérique a ajouté trois points à son tableau de bord après avoir gagné 1-2 contre lui Juárez ce jeudi dans le Stade olympique Benito Juárez. Le FC Juárez Il a affronté le match avec l’intention d’ajouter plus de points à son casier après avoir fait match nul 1-1 lors du dernier match contre lui. Tijuana. En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Amérique a remporté le Atlas Guadalajara à l’extérieur par 0-1 et auparavant, il l’a également fait dans son fief, contre le Puebla 2-0 et a connu une séquence de trois victoires consécutives. Grâce à ce résultat, l’équipe Coyoacanense est deuxième, tandis que le Juárez il est dix-septième à la fin du match.

La première moitié de l’affrontement a débuté de manière favorable pour les FC Juárez, qui en profite pour ouvrir le score grâce à un but de Image de balise Fabian Castillo à la minute 31. L’équipe de Coyoacanense a mis les tables avec un objectif de Roger Martinez à la 32e minute, clôturant ainsi la première mi-temps avec le résultat de 1-1.

La deuxième période a connu un excellent début pour le Amérique, qui a tracé le tableau de bord avec un peu de Allvaro Fidalgo à la minute 52, concluant le match avec le score de 1-2.

Dans le chapitre des changements, les joueurs de la Juárez qui sont entrés dans le jeu étaient Adrian Mora Barraza, Jefferson Intriago, Francisco Contreras Oui Flavio Santos remplacement Image de balise Alberto Acosta, Carlos Rosel, Martin Galvan Oui Matias García, tandis que les changements dans le Amérique Ils étaient Francisco Cordoue, Mauro Lainez, Henri Martin Oui Fernando Madrigal, qui est entré pour remplacer Allvaro Fidalgo, Luis Fernando Fuentes, Roger Martinez Oui Pedro Aquino.

L’arbitre a montré un total de trois cartons : un jaune au Juárez (José Esquivel) et un à Amérique (Pedro Aquino). De plus, il y avait un carton rouge, spécifiquement pour José Esquivel par l’équipe locale.

Avec ce résultat, le Juárez il reste deux points et le Amérique Obtenez 10 points après avoir remporté le duel.

L’équipe qui a joué le match à domicile sera mesurée le lendemain avec le Necaxa, Pendant ce temps, il Amérique jouera contre lui Tijuana.