L’Amérique bat Atlas Guadalajara et obtient les trois points (0-1)

16/08/2021 à 02:15 CEST

Le Amérique a remporté le Atlas Guadalajara 0-1 lors du match disputé ce lundi au Stade de Jalisco. Le Atlas Guadalajara Il est arrivé avec l’intention de récolter une nouvelle victoire après avoir remporté les deux derniers matches de la compétition. Le plus récent était contre Pachuca à la maison (0-1) et l’autre devant FC Juárez dans son fief (2-0). Du côté de l’équipe visiteuse, le Amérique il a gagné lors de ses deux derniers matchs de la compétition contre lui Puebla dans son stade et le Necaxa à domicile, 2-0 et 2-1 respectivement. Après le match, l’équipe à domicile est sixième, tandis que le Amérique il est resté avec la direction de la Liga MX de Apertura.

En première mi-temps, aucune des équipes n’était juste face au but, donc les 45 premières minutes se sont terminées avec le même résultat de 0-0.

En deuxième période est venu le but de l’équipe visiteuse, qui a profité du jeu pour ouvrir la marque avec un but de Francisco Cordoue à 77 minutes, concluant le duel avec un résultat final de 0-1.

L’entraîneur de la Atlas Guadalajara a donné accès à Gonzalo Maroni, Christophe Trejo, Franco Troyanski Oui Edgar Zaldivar Valverde pour Jonathan Herrera, Ian Torres, Ange marquez Oui Diego Saragosse, Pendant ce temps, il Amérique a donné le feu vert à Bruno Valdez, Salvador Reyes, Richard Sanchez, Roger Martinez Oui Jordanie silva, qui est venu remplacer Sébastien Caceres, Mauro Lainez, Allvaro Fidalgo, Henri Martin Oui Fernando Madrigal.

L’arbitre a donné un carton jaune à Atlas Guadalajara, spécifiquement à Aldo Rocha. De plus, dans le jeu, il y avait un carton rouge, ce qui a provoqué l’expulsion de Emmanuel Aguilera par l’équipe visiteuse.

Avec ce résultat, le Atlas Guadalajara reste avec sept points et le Amérique ça monte jusqu’à 10 points.

Le lendemain, les deux équipes joueront à l’extérieur. L’équipe guadalajarense affrontera le Lagune de Santos et, pour sa part, le Amérique le fera contre lui FC Juárez.