L’Amérique bat Pumas UNAM 2-0 à domicile

10/04/2021

Le à 02:16 CEST

Les Amérique a ajouté trois points à son tableau de bord après avoir gagné 2-0 contre lui Pumas UNAM ce lundi dans le stade aztèque. Les Amérique Il a affronté le match avec l’intention d’ajouter plus de points à son casier après avoir fait match nul 1-1 lors du dernier match joué contre le Pachuca. Du côté des visiteurs, le Pumas UNAM a récolté un nul nul contre lui Tigres de l’UANL, ajoutant un point lors du dernier match de la compétition et a réalisé une série de trois matchs nuls consécutifs. Avec ce score, l’équipe locale était le leader de la MX Opening League, tandis que le Pumas UNAM Il était à la dix-septième place à la fin du match.

La première partie de match a débuté de manière favorable pour l’équipe de Coyoacanense, qui a profité du jeu pour ouvrir le score avec un but de Richard Sanchez à la 36e minute, après quoi la première mi-temps s’est terminée sur un score de 1-0.

Après la pause, en deuxième période est venu le but de l’équipe locale, qui a augmenté son nombre de buts par rapport à son adversaire grâce à un but de Mauro Lainez peu de temps avant la fin, plus précisément en 1990, mettant ainsi fin au match avec le résultat de 2-0.

Les deux entraîneurs ont déplacé les bancs. L’entraîneur de la Amérique a donné accès à, Mauro Lainez, Mario Osuna, Henri Martin et Jordanie silva pour, Salvador Reyes, Pedro Aquino, Roger Martinez et Francisco Cordoue, Pendant ce temps, il Pumas UNAM a donné le feu vert à Erik Lira, Diogo, Sébastien Saucedo et Efrain Velarde pour Image de balise Leonel Lopez Gonzalez, Rogério, Image de balise Fabio Enrique Alvarez et Jerónimo Rodriguez.

L’arbitre a donné un carton jaune à Pedro Aquino et Miguel Layun par l’équipe locale déjà Arturo Ortiz, Higor Meritao et Juan Dinenno par l’équipe de Coyoacanense.

Après la fin du match, le Amérique a dominé la compétition avec 25 points, occupant une place qualificative pour une place à élimination directe au championnat, tandis que le Pumas UNAM il s’est placé à la dix-septième place avec huit points.

Le prochain engagement de la Liga MX de Apertura pour le Amérique est contre lui San Luis, Pendant ce temps, il Pumas UNAM affrontera le FC Juárez.