L’Amérique bat Tijuana 2-0 et prend les trois points

23/08/2021

Le à 02:30 CEST

Les Tijuana n’a pas réussi à l’emporter Amérique, qui s’est imposé 2-0 lors du match disputé ce lundi au stade aztèque. Les Amérique il est venu à la rencontre avec le moral renforcé après avoir remporté les deux derniers matchs de la compétition. Le plus récent était contre FC Juárez à la maison (1-2) et l’autre avant Atlas Guadalajara à l’extérieur (0-1) et a pour le moment connu une séquence de quatre victoires consécutives. Du côté de l’équipe visiteuse, le Tijuana a dû se contenter d’un match nul à un contre le Puebla. Après le score, l’équipe locale était le leader de la Ligue d’ouverture MX, tandis que le Tijuana Il était à la dix-huitième place à la fin du match.

En première mi-temps, aucune équipe n’était juste face au but, donc les 45 premières minutes se sont terminées avec le même résultat 0-0.

Dans la seconde moitié est venu le but pour lui Amérique, qui a profité du jeu pour ouvrir le score par un but avec une pénalité maximale de Francisco Cordoue à 90 minutes. Après un nouveau jeu, le score de l’équipe de Coyoacanense a augmenté, qui a pris ses distances au moyen d’un but de Renato Ibarra juste avant le coup de sifflet final, plus précisément en 90, mettant ainsi fin au duel sur un score final de 2-0.

Dans le chapitre des changements, les joueurs de la Amérique qui sont entrés dans le jeu étaient Allvaro Fidalgo, Renato Ibarra et Federico Vinas remplacement Mauro Lainez, Henri Martin et Roger Martinez, tandis que les changements dans le Tijuana Ils étaient Jordi Cortizo, Marcel Ruiz, Edgar Lopez, David Barbona et Luis Gamiz, qui est entré pour remplacer Christian ortiz, Lucas Rodriguez, Mauro Manotas, Rivera chrétienne et Vladimir Lorona.

L’arbitre a montré trois cartons jaunes au Tijuana (Rivera chrétienne, Brayan Angulo et Vladimir Lorona). Il a également montré un carton rouge à l’équipe visiteuse, ce qui a entraîné l’expulsion de Luis Gamiz. Au contraire, l’équipe à domicile a laissé le match sans cartes.

Avec cette victoire, le Amérique parvient à monter à 16 points et reste en position d’accéder à une place en séries éliminatoires pour le titre, tandis que le Tijuana reste avec un colon.

Les équipes continueront à jouer leurs matchs suivants dans la Ligue d’Ouverture MX : le Tijuana tentera de reprendre le chemin de la victoire lors de son prochain duel contre lui Monterrey dans son stade, tandis que le Amérique jouera contre lui Lion à domicile.