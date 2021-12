L’Amérique cède à nouveau aux héros de Motown

les tentations a créé de superbes disques, à plus d’un titre. Le 11 décembre 1965, l’élan derrière les maîtres vocaux de Motown se transformait en quelque chose d’extraordinaire, alors qu’ils marquaient le deuxième de ce qui serait une séquence incroyable de dix albums consécutifs n ° 1 sur le palmarès Billboard R&B.

Temptin’ Temptations a été le LP qui a atteint le sommet, seulement 14 semaines après le premier album R&B n°1 du groupe, The Temptations Sing. Fumé avait achevé son règne de pas moins de 18 semaines. Le suivi a pesé avec un gros agrégat de 14, prenant le relais de The In Crowd du Ramsey Lewis Trio. Il a ouvert la voie pendant cinq semaines consécutives, puis a repris à deux reprises l’avantage sur robinson fuméles dernières versions de avec les miracles, Aller à un Go-Go. En l’espace d’une année civile, le groupe a ainsi dominé les listes R&B pendant 32 semaines.

L’album de chansons de Smokey des Tempts comprenait non seulement le puissant « Ma fille » mais d’autres grands favoris tels que « The Way You Do The Things You Do » et « It’s Growing ». Ensuite, Temptin’ Temptations a fait honneur à son nom avec une autre gamme impressionnante de succès. « Depuis que j’ai perdu mon bébé », « Girl (Why You Wanna Make Me Blue) », « My Baby », « I’ll Be In Trouble » et « Don’t Look Back » faisaient tous partie de la collection irrésistible.

Le LP était supervisé par la Motown A-list de producteurs : Smokey encore, « Mickey » Stevenson, Ivy Jo Hunter et Norman Whitfield. Des morceaux moins connus comme « Just Another Lonely Night » et « I Gotta Know Now » sont tout aussi gratifiants. Comme nous le voyons ci-dessus dans cette interprétation funky sur The Ed Sullivan Show en 1967, « Don’t Look Back » était une vitrine pour le groupe fidèle souvent sous-estimé Paul Williams.

La régularité avec laquelle les Temptations produisaient les albums n°1 à l’époque défie presque toute croyance. En septembre 1966, à peine 15 semaines après la fin de Temptin’, ils étaient de retour au sommet avec Gettin’ Ready. Cela a régné pendant trois semaines, et 16 semaines plus tard, ils étaient à nouveau là avec leur quatrième sommet des charts, leur premier set Greatest Hits. Jusqu’au début de 1969, tous les albums de Temptations étaient classés n ° 1 dans une liste de 16 albums R&B les plus vendus. L’Amérique cédait à la tentation avec un grand enthousiasme.

