L’Amérique commence son histoire d’amour avec Grand Funk Railroad

Le 27 septembre 1969, l’Amérique a officiellement commencé son histoire d’amour avec le groupe du Michigan qui est devenu l’un des plus grands noms du rock pour les années à venir. Chemin de fer Grand Funk ont fait leurs débuts dans les charts américains, lorsqu’ils sont entrés dans le Billboard Hot 100 avec “Time Machine”.

Le single Capitol a fait son entrée deux semaines avant le l’album d’où il vient, On Time, qui a été certifié or. C’était avant que le groupe n’atteigne une série de cinq albums de platine d’affilée aux États-Unis, dont deux double platine. Ce premier single et l’album ont été supervisés par le manager-producteur du groupe, Terry Knight, originaire du Michigan. “Time Machine” a été écrit, comme l’ensemble du disque On Time, par le leader du groupe et guitariste principal de l’époque, le très vénéré Mark Farner.

Un shuffle grandiose et bluesy

La chanson, avec son intro de guitare dure et son air bluesy shuffle, a fait ses débuts dans les charts à la 91e place, en une semaine de 13 nouvelles entrées (et une rentrée) dans le Hot 100, dirigé par “Wedding Bell Blues” de la 5e Dimension. ” au n ° 67. Les Archies en étaient à leur deuxième semaine au n ° 1 cette semaine-là avec le smash de chewing-gum “Sugar Sugar”. Le single Grand Funk a grimpé jusqu’à la 83e place, puis a progressé de 73-68-50-49 avant d’atteindre son sommet de la 48e place début novembre.

Deux autres entrées mineures Hot 100 ont suivi pour Grand Funk dans «Mr. Limousine Driver » et « Heartbreaker » avant que le groupe n’ait son premier single dans le Top 40 aux États-Unis avec la chanson-titre de leur troisième album Closer To Home. Ils n’ont pas marqué un coup dans le Top 20 jusqu’à ce que “Nous sommes un groupe américain” est allé jusqu’au numéro 1 en 1973. Mais entre-temps, ils avaient construit une énorme fan bass avec des ventes d’albums et des concerts qui aideraient Grand Funk à devenir une véritable légende du rock américain.

