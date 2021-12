L’Amérique continue d’aimer le sentiment d’Isaac Hayes

Lorsqu’il s’est fait un nom dans la seconde moitié des années 60, Isaac Hayes était connu comme la moitié du puissant partenariat d’écriture de chansons avec David Porter qui a créé des classiques de Stax tels que Sam & Dave’s « Homme à l’âme » et « Attendez, je viens. » Mais en 1969, Hayes avait entamé une carrière solo qui a fait de lui l’une des plus grandes superstars du R&B de l’époque. Cette séquence était encore en plein effet vers Noël 1970 avec son quatrième album, … To Be Continued.

Le compositeur-interprète n’avait pas réussi à avoir l’impact souhaité avec ses débuts en solo en 1968, Presenting Isaac Hayes, mais est revenu un an plus tard avec un nouveau son impressionnant sur le Âme au beurre chaud album. Les saveurs jazzy du premier LP ont été remplacées par une soul ultra-romantique et très lente, répartie sur seulement quatre chansons, y compris de vastes reprises de « Walk On By » (12 minutes) et « By The Time I Get To Phoenix » ( un extraordinaire 18).

L’album a été un tournant dans la soul de la fin des années 60 et un smash croisé, en tête des charts R&B pendant dix semaines et en atteignant la 8e place des charts pop. Il a été suivi au printemps 1970 par The Isaac Hayes Movement, qui a atteint le même pic pop et a dominé les best-sellers R&B pendant sept semaines. Puis, vers la fin de l’année, l’homme de Covington, Tennessee, a livré une autre dose de soul la plus profonde du monde avec … To Be Continued, et l’album porte bien son nom.

Même sans l’aide de gros singles cette fois, l’album a mis exactement deux semaines pour arriver en tête de l’enquête R&B, se hissant à la première place du classement du 26 décembre 1970. Il y a passé un total de 11 semaines, contestant la première place de A partir de février avec Curtis, par l’autre champion de la new soul sophistiquée de la décennie qui vient de s’ouvrir, Curtis Mayfield. Cette fois, Isaac a atteint le n ° 11 sur le marché de la pop.

… À suivre si Hayes retournait au Bacharach– Recueil de chansons de David pour une version de 11 minutes de « The Look Of Love ». Il a ouvert avec son propre « Ike’s Rap » à la recette, sur un disque qui comprenait également son interprétation de « Our Day Will Come » et un medley de 15 minutes mélangeant son propre « Ike’s Mood » avec « You’ve Lost That Lovin’ Feelin. »

Deux autres R&B n°1 consécutifs suivraient en 1971, et deux autres en 1975. Le sentiment d’amour de l’Amérique pour Isaac Hayes était abondant.

