L’Amérique de Santiago Solari conserve le leadership du football mexicain

27/09/2021 à 05:43 CEST

.

Les Aigles d’Amérique de l’entraîneur argentin Santiago Solari, qui a fait match nul ce samedi avec Guadalajara, Ils ont été confirmés en tant que leaders du tournoi Apertura 2021 de football mexicain, à la fin du dixième jour ce dimanche.

Au stade Azteca, le derby de championnat s’est déroulé avec de bonnes arrivées des deux côtés ; Chivas a créé le danger en première mi-temps et l’Amérique était meilleure en seconde, mais le but manquait.

L’Amérique, avec six victoires, trois nuls, une défaite et 21 points, met en péril son leadership, mais Toluca a laissé tomber la possibilité de le lui arracher, en s’inclinant ce dimanche dans leur stade 1-2 avec le San Luis de l’entraîneur uruguayen Marcelo Méndez.

L’Argentin Germán Berterame a été laissé seul en tant que meilleur buteur de la campagne, avec huit cibles. Il l’a fait de la meilleure des manières, en convertissant les deux notations qui ont donné la victoire à San Luis.

Toluca remisé avec un penalty bien encaissé par l’Espagnol Ian González, à la fin de la première mi-temps, mais n’a pas pu violer l’arrière de San Luis qui, a ordonné, a reculé et a subi les attaques offensives dans les 45 dernières minutes.

Les diables chutent à la troisième place, relégué par les Rayados de Monterrey du stratège Javier Aguirre, qui a battu ce dimanche Santos Laguna 1-2, avec un but décisif du Colombien Duván Vergara, et s’est hissé à la deuxième place.

La journée a commencé jeudi, lorsque le Colombien Avilés Hurtado a converti un but pour donner à Pachuca une victoire 1-0 sur Necaxa, dont l’entraîneur, Guillermo Vázquez, a été licencié quelques heures plus tard.

Vendredi, l’Equatorien Bryan Angulo a inscrit son quatrième but du championnat pour sauver le champion Cruz Azul d’un match nul 1-1 au domicile de Puebla, tandis que Tijuana et Mazatlán ont égalisé sans annotations.

Atlas, réalisé par l’Argentin Diego Cocca, Cela a été confirmé comme la surprise de l’Apertura, en battant Leó 2-0n et grimper à la quatrième place du classement. Le Péruvien Anderson Santamaría et le Mexicain Diego Barbosa se sont convertis pour Guadalajara.

Dans l’autre partie, ce samedi les Pumas UNAM ont fait match nul sans but au domicile des Tigres UANL et a confirmé la faible production offensive de la journée, qui a eu trois des huit matchs sans but et dans les cinq autres, seuls 11 ont été marqués, deux par l’Argentin Berterame, deux par les Colombiens et les Mexicains et un dans chaque cas par les Chiliens, les Équatoriens, les Péruviens . et espagnol.

La onzième journée se jouera mardi et mercredi prochains avec les matches Necaxa-Tijuana, Mazatlán-Juárez FC, Atlas-Puebla et Pachuca América, mardi, et San Luis-Tigres UANL et Querétaro-Guadalajara, dimanche.

Cruz Azul-León et Pumas-Santos Laguna reporteront leurs engagements en novembre.