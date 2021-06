L’Amérique est à la croisée des chemins en ce Memorial Day – RedState ⋆ .

Le Memorial Day est censé être ce jour de l’année où les États-Unis d’Amérique s’arrêtent pour réfléchir sur ces hommes et ces femmes et leurs familles qui ont donné leur vie et se sont sacrifiés pour que nous puissions vivre libres.

Cela inclut malheureusement notre capacité à profiter des ventes de meubles et de voitures qui ont à voir avec le fait d’honorer ceux qui ont donné leur vie.

Espérons que la majeure partie du pays aujourd’hui prendra un moment pour réfléchir à ces héros qui ont revêtu l’uniforme de la nation et sont morts en le portant et honoreront leur mémoire. Alors que la plupart le font et publient des citations de politiciens dont ils ne savent presque rien à part ces belles citations, j’ai décidé d’aller dans une direction différente aujourd’hui.

Quel est l’état du pays que ces hommes et ces femmes sont morts pour préserver ?

La réponse courte est… en difficulté.

L’Amérique aura 245 ans ce 4 juillet 2021, et elle a connu sa juste part d’ennuis. Depuis sa fondation, qui n’a jamais été aussi facile ou garantie que certains livres d’histoire pourraient le décrire, directement à notre guerre civile sanglante, tout au long de l’ère du Vietnam, nous avons connu des moments difficiles.

Le conflit du Vietnam a été une période particulièrement tumultueuse et c’était la première fois que les Américains avaient un aperçu nocturne de ce qui se passait quotidiennement dans le monde. Les divisions politiques étaient vives et un président en exercice des États-Unis a été contraint de démissionner pour éviter d’être démis de ses fonctions de force.

Pourtant, avançons rapidement jusqu’à aujourd’hui et le pays dans son ensemble pourrait être plus bouleversé que nous ne l’étions à la fin des années 60 ou au début des années 70. Les médias sociaux et les plateformes qui ont été créées et qui font maintenant partie de notre vie quotidienne déterminent presque toute la couverture médiatique et la façon dont elle est diffusée.

Cela, très franchement, a été une bénédiction et une malédiction.

Nous venons de terminer deux des élections présidentielles les plus controversées consécutives de 2016 et 2020 et la nation est divisée à peu près comme elle l’était il y a 45 ou 50 ans. Cette fois, Facebook, Instagram et Twitter alimentent la conversation, pas seulement le lendemain de ce qui est apparu au journal télévisé, mais toutes les 5 à 10 secondes avec des centaines de millions d’utilisateurs.

En 2016, près de 66 millions de personnes qui ont été contrariées par la défaite d’Hillary Clinton, ont eu du mal à accepter sa perte et ont reproché à la Russie de s’être ingérée dans nos élections. Pourtant, après 50 millions de dollars et un procès en destitution de Donald Trump, ils ont trouvé bupkus.

Avance rapide jusqu’à quatre ans plus tard en 2020, 74 millions d’Américains ont eu du mal à accepter qu’une personne aussi incompétente que Joe Biden puisse recueillir 81 millions de voix pour vaincre Trump. Les allégations de fraude électorale ont été largement répandues et, bien qu’il y ait des preuves de certaines fraudes, il n’y a pas eu le pistolet fumant des preuves pour transformer un État avec des preuves. Il y a à peine quatre ans, il était parfaitement acceptable de remettre en question la légitimité de la défaite de Clinton, mais maintenant, si l’on pense que les mêmes principes devraient s’appliquer à une défaite de Trump, vous pouvez être banni de Twitter et de Facebook.

Si nous n’avons pas confiance dans nos élections, ces hommes et ces femmes qui sont morts en combattant pour notre capacité à le faire doivent avoir honte de nous.

Cela m’amène à COVID.

La plupart de ce pays de mars 2020 jusqu’à tout récemment était soumis à de lourdes restrictions de travail, de rassemblement et de vie comme les Américains le font depuis des décennies, en toute liberté. Les gouverneurs des deux parties exerçaient des pouvoirs que la plupart des gens n’avaient jamais rêvé d’avoir et ils en ont utilisé et abusé. On nous a dit que c’était pour notre propre bien et que nous devions nous mettre à l’abri sur place et ne pas rendre visite à nos proches car nous pourrions les tuer.

Si quelqu’un soulevait une objection raisonnable aux données et à la science présumées qui étaient utilisées, vous pourriez être évité et rejeté les plates-formes mêmes qui, quatre ans auparavant, avaient permis à toute théorie du complot sur la Russie de prospérer.

Mon collègue Scott Hounsell a fait le travail de Yeoman sur sa série d’articles sur le Dr Fauci et son rôle dans la provenance et l’origine du virus chinois. Jusqu’à ces dernières semaines, vous pourriez être banni par Facebook et Twitter pour avoir même suggéré que tout ce que Scott a écrit est possible. Pourtant, maintenant, cela devient de plus en plus courant, étant donné que c’est vrai.

Découvrez une de ses séries d’articles ici. Nous avons probablement payé le prix ultime pour la recherche de gain de fonction de Fauci, mais n’avons vu aucun des avantages allégués

Je n’entrerai pas dans la stupidité flagrante des élus qui regardent de l’autre côté pendant que les villes américaines brûlent l’été dernier et se demandent ensuite pourquoi chanter DEFUND THE POLICE n’était pas aussi judicieux qu’ils le pensaient.

Donc, en ce Memorial Day, il pourrait nous être utile de prendre du recul et de penser si nous honorons ceux qui sont morts avec une appréciation en agissant dignement de leur sacrifice. Je suis tout à fait certain qu’ils ne sont pas morts dans des pays étrangers qui ont eu des problèmes d’intégrité électorale pour que cela se produise uniquement ici.

J’imagine peut-être que les pays dans lesquels nos soldats sont morts et ont donné leur dernière pleine mesure de dévouement, défendant nos intérêts, auraient tous pu avoir des restrictions sur l’échange d’idées gouvernementales non approuvées. Pourquoi un Américain donnerait-il sa vie pour que cette politique idiote se produise ici où nous nous vantons de pouvoir dire ce que nous pensons à tout moment.

J’espère que cette nation et son peuple pourront peut-être prendre un moment aujourd’hui et chaque jour, pour penser aux sacrifices que tant de gens ont offerts et se rappeler à quel point nous sommes pourris gâtés. La véritable ironie de leur sacrifice est qu’ils sont morts pour que nous puissions le faire exploser si nous le souhaitons. Je suis sûr que ce n’était pas l’intention mais cela pourrait très bien être le résultat.

L’Amérique est à la croisée des chemins ce Memorial Day. Continuons-nous à vouloir être un pays fort et vertueux avec des défauts que nous admettons et sur lesquels nous travaillons, ou devons-nous simplement nous retourner et laisser échapper ce pour quoi nos soldats sont morts ?

A chaque autre fois dans ce pays passé, nous avons rebondi et sommes devenus un peu plus forts. J’espère que nous pourrons encore y arriver avec le désordre actuel dans lequel nous nous trouvons.

Sinon, allez tout de suite chercher un matelas à l’une de ces ventes de fromage, la seule chose que vous voudrez faire dans ce pays est de dormir.