L’Amérique est-elle en déclin irréversible ?

Scott Johnson

Le rédacteur en chef et éditeur de New Criterion, Roger Kimball, a posé la question au « critique invité » Conrad Black. Roger présente Black et Black fournit la réponse à la question posée par Roger lors de la troisième conférence annuelle du Cercle New Criterion, publiée en ligne ici et intégrée ci-dessous. Black discute de sa conférence et d’autres sujets avec le rédacteur en chef de New Criterion, James Panero, dans une interview qui est également publiée sur le lien.

L’e-mail alertant les lecteurs de la vidéo fournit ce résumé biographique : « Conrad Black est l’auteur de biographies acclamées par la critique de Maurice Duplessis, Franklin D. Roosevelt et Richard Nixon. Ancien chef des groupes de sociétés Argus et Hollinger et des journaux Telegraph de Londres, Black est également le fondateur du National Post du Canada. Black est membre de la Chambre des Lords britannique depuis 2001. »

C’est un euphémisme de dire que Black apporte la perspective de l’histoire à la réponse qu’il formule dans sa conférence. C’est appris. Il est alphabétisé. Cela fait réfléchir. Il est éloquent dans le style élevé. Il parle avec une amertume compréhensible de notre système de justice pénale. Il met un bon mot pour la justice de la taxe qui a incité le Boston Tea Party. Par mes lumières, c’est drôle à sa manière impassible. C’est peut-être même vrai. J’ai trouvé que ça valait bien mon temps.

