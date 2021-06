L’Amérique est ‘F ** king Awful’ ⋆ 10z viral

John Cusack est sur une autre diatribe sur Twitter, mais quoi d’autre de nouveau ? Cette fois, l’acteur et plaignant professionnel attaque Boeing pour “financement de membres du groupe insurrectionnel” et création d’annonces montrant son soutien à notre armée. Bien sûr, le crétin d’Hollywood jaillit, quelle que soit la vérité. Il aime juste l’attention (et détester les gens).

La dernière série de tweets ignorants de Cusack commence par des affirmations selon lesquelles Boeing “donne de l’argent aux fascistes anti-démocrates”. Mais en 2020, Boeing a en fait fait don de 123 186 $ de plus à Joe Biden qu’à Donald Trump et il a donné plus de 500 000 $ au PAC démocrate, au comité de campagne sénatorial et au comité de campagne du Congrès.

Pour quelqu’un qui est constamment sur son téléphone, on pourrait penser qu’il sait faire une recherche rapide sur Google.

Malheureusement, l’ignorance ne s’arrête pas là. Cusack affirme ensuite que Boeing « nie activement le droit de vote à [America’s] militaires noirs et bruns. L’ignorance est vraiment le bonheur. D’un autre côté, il peut savoir et s’en moque. Au cours de la campagne 2020, il a annoncé qu’il bloquait toute personne qui n’était pas “agressivement anti-Trump” – “des collègues de la famille – ou des amis”. Il n’est pas ouvert au débat ou à l’argument.

Comme si ce n’était pas assez de mensonges pour la nuit, il attaque ensuite la société pour avoir diffusé une publicité en soutien à nos troupes lors d’un match de baseball. N’oublions pas qu’il n’a jamais servi outre-mer et qu’il ne fait que haïr l’Amérique. Mais selon “l’activiste”, Boeing ne peut pas soutenir les troupes américaines et faire un don au GOP en même temps parce que le parti républicain est “anti-démocratique”. Eh bien, nous vivons dans une république démocratique, ce n’est pas une démocratie, peu importe combien de fois il répète ce mensonge. Il devrait vraiment prendre un manuel d’histoire un jour.

Tout n’était-il pas censé s’améliorer si Biden était élu? C’est du moins ce qu’ils disaient, en particulier les gauchistes dérangés d’Hollywood comme Cusack. Au lieu de cela, nous recevons encore plus de tweets exprimant sa haine profuse pour notre pays :

Nous ne sommes pas géniaux – nous ne sommes même pas médiocres – nous sommes putain d’horribles – pleins de lâches et de putes d’entreprise – Boeing doit retirer l’argent des contribuables – parader nos soldats – s’envelopper dans le drapeau – tout en soutenant financièrement les fascistes ?

Nous n’avons pas de dirigeants – pas d’âme –

Juste de la cupidité – https://t.co/AxYRvPTNtP – John Cusack (@johncusack) 15 juin 2021

C’est marrant comme il a le droit de dire qu’en vivant ici, je le défie d’aller en Chine et d’essayer de dire la même chose. Sérieusement, foutez le camp d’ici alors si c’est si terrible. Pour quelqu’un qui est si anti-liberté d’expression, il jouit certainement de son droit au premier amendement. Pas quand c’est Trump qui l’utilise cependant.

La « suppression forcée de l’opposition » fait partie de la définition du fascisme, qui ressemble terriblement à ce que Cusack soutient depuis des années.