Dans un tweet viral, la commentatrice conservatrice Candace Owens a fait écho à l’ancien président Trump, qui a précédemment déclaré que « Tout s’est réveillé se transforme en merde ».

« L’Amérique est fatiguée de se réveiller », a insisté Owens dans le tweet où elle résumait les résultats des élections en Virginie et dans le New Jersey hier soir, ainsi que les résultats des World Series.

Owens a d’abord expliqué: « Les démocrates se sont réveillés contre les parents en Virginie, les parents ont gagné. »

« La MLB s’est réveillée contre Atlanta – Atlanta a gagné », a noté Owens ensuite.

Owens a ajouté : « Les démocrates se sont réveillés contre les contribuables du New Jersey – et cela ne s’annonce pas bien. »

Dans une déclaration hier soir, Trump a remercié sa base d’être venu voter et d’avoir poussé le républicain Glenn Youngkin à franchir la ligne d’arrivée dans la course au gouverneur de Virginie.

« Le mouvement MAGA est plus grand et plus fort que jamais », a affirmé Trump.

Un utilisateur de Twitter soutenant Trump a utilisé la citation précédente de Trump dans un tweet où elle a déclaré que les résultats des élections étaient un rejet du « réveil ».

« Le président Trump avait raison… quand il a dit » Tout s’est réveillé… tourne à la merde « , Virginia a catégoriquement dit NON au Wokeism. C’était un » Wokelash « », a-t-elle expliqué.

Le président Trump avait raison… quand il a dit « Tout s’est réveillé… tourne à la merde » Virginia a catégoriquement dit NON au Wokeism. C’était un « Wokelash »🥳 – Juste moi🌟Cassie 🇺🇸🤎 🇨🇦 🧡🇮🇹 💛🍎🍂🌻🍂🌻 (@browneyegirl400) 3 novembre 2021

