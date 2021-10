L’Amérique est maintenant une kleptocapocratie

par Charles Hugh Smith, Of Two Minds :

J’espère que tout le monde ici a faim parce que le banquet des conséquences est servi.

J’ai inventé un nouveau mot-valise pour décrire l’ascendance de l’Amérique : la kleptocrapocratie, une union de kleptocratie (une nation gouvernée par des kleptocrates) et de crapocratie, une nation noyée dans un égout moral d’intérêt personnel rampant dans lequel l’accent est mis sur tous les écumes, escroqueries, raquettes et détournements d’un costume à consonance vertueuse, un nation s’étouffant avec des déchets de mauvaise qualité sans cesse colportés par les appels automatisés, le spam, le phishing et la manipulation de Big Tech.

LA VÉRITÉ VIT sur https://sgtreport.tv/

Il n’est pas étonnant que la confiance se soit effondrée en Amérique : la seule chose à laquelle nous pouvons faire confiance, c’est que tout ce qui est présenté est emballé de manière trompeuse pour masquer l’intérêt personnel et le profit des criminels.

La puanteur des carcasses en décomposition d’institutions autrefois dignes de confiance est partout. Les initiés et les commerçants qu’ils paient pour dissimuler leur arnaque sont des bennies bancaires au détriment des malheureux serfs pour dettes qui sont tombés dans l’escroquerie. Vous avez besoin de ces trois médicaments coûteux, puis lorsque les effets secondaires se manifestent, vous en avez besoin de six autres pour contrer les trois premiers, et ainsi de suite. Mais faites-nous confiance; votre « santé » (heh) est notre seule préoccupation. Euh, bien sûr.

Pourquoi les universités d’État doivent-elles se commercialiser comme un service de roto-rooter ? Peut-être parce qu’ils travaillent tous les deux dans les égouts : les universités d’État exploitent les égouts des prêts étudiants, désespérées de recruter un autre lot de serfs pour dettes qui sont tombés dans le jeu de monte à 3 cartes dans lequel une vie de dettes est échangée contre un titre de créance douteux. valeur.

La concurrence pour le pool restant de serfs pour dettes s’intensifie, donc comme tout le reste en Amérique, le jeu est désormais entièrement axé sur le marketing, la signalisation de la vertu, l’exploitation de la manipulation des Big Tech, etc.

Faire quelque chose d’utile est maintenant pour les imbéciles. Les opportunités en Amérique consistent toutes à s’enrichir en ne faisant, eh bien, rien: écrémer 20% de rendements «garantis» dans DeFi, extraire des cryptos, échanger des pièces de monnaie stables, vendre de la volatilité, etc. qui travaillent encore (pauvres idiots trompés !).

L’objectif évident ici est que tout le monde puisse échanger des pièces de monnaie stables, acheter des locations avec DeFi, générer des stocks de mèmes, etc. Pourquoi quelqu’un devrait-il s’abaisser à faire quelque chose d’utile ? Pourquoi s’embêter?

Le travail a été dégradé pendant des décennies dans une Amérique frénétique spéculative. Pourquoi travailler quand la Fed nous soutient et que tous ces billions nouvellement émis sont à gagner ? Faire quelque chose d’utile est pour les imbéciles.

Personne ne semble se demander ce qui se passe lorsque nous tirons tous des fortunes sur le désabonnement spéculatif et qu’il n’y a personne pour remplir les nids-de-poule, stocker des étagères ou transporter des sacs de QuikCrete dans les camions des clients.

Et pendant que nous parlons des eaux usées : si les services de sécurité américains et les oligarchies Big Tech traquent tout et tout le monde, pourquoi nous noyons-nous dans les appels automatisés, les spams, les SMS-spam (smishing), etc. ? La NSA/CIA ne pourrait-elle pas traquer les spammeurs et les robots-appelants et les restituer (sans garantie, bien sûr) dans un camp infernal dans un pays sans nom ?

Bien sûr qu’ils le pouvaient. Mais la ruine de la vie quotidienne ne concerne pas les kleptocrates (volez avec moi vers les étoiles !) profitant à de nouveaux sommets kleptocratiques.

S’il vous plaît, ne faites pas l’erreur de vous attendre à ce que quoi que ce soit fonctionne correctement en Amérique. Les composants sont des ordures, les pièces sont en rupture de stock, les personnes qui savaient comment faire fonctionner le désordre kludgy ont simplement quitté avec dégoût, et nous devrons vous répondre à propos de votre demande, car notre personnel de service vient de partir pour lancer un site OnlyFans.

Je ne veux pas travailler, je frappe de l’argent en spéculant, mais bon sang, je veux que tout le monde m’attende et réponde à mes besoins de biens et services de mauvaise qualité à des prix pas si bas, et si je ne suis pas assez bien traité par tout le monde qui gagne de la monnaie, alors je paniquerai, et si ça ne marche pas, je blâmerai tout mes médicaments. La responsabilité est comme le travail, uniquement pour les imbéciles.

Lire la suite @ OfTwoMinds.com