L’Amérique honore les déchus mais a besoin de plus d’inclusion ⋆ 10z viral

Une sentinelle de la garde des tombes du troisième régiment d’infanterie américaine (la vieille garde) garde la tombe du soldat inconnu au cimetière national d’Arlington, le 30 juin 2017. (Crédit : Elizabeth Fraser/Cimetière nationale d’Arlington/Armée américaine)

Lors de son discours du Memorial Day lundi, lors d’une cérémonie honorant le sacrifice des soldats tombés au combat qui ont péri en défendant l’Amérique, le président Joe Biden a suggéré que la nation n’avait pas encore réalisé ses idéaux fondateurs, en particulier l’égalité des chances.

Plus tôt lundi, Biden a déposé une gerbe sur la tombe du soldat inconnu en signe solennel. Il a exhorté les Américains à faire une pause en signe de gratitude envers ceux qui “ont tout donné au service de l’Amérique”.

Alors que Biden a noté que la nation est « éternellement reconnaissante » pour l’altruisme et l’engagement des soldats décédés envers leur pays, il a également déclaré que le projet de préservation de notre démocratie est inachevé et en cours.

« Nous avons été construits sur une idée, l’idée de liberté. Une opportunité pour tous. Nous n’avons jamais pleinement réalisé cette aspiration de notre fondation, mais chaque génération a ouvert la porte un peu plus large », a-t-il fait remarquer.

Progressivement, a-t-il dit, l’Amérique se rapproche de “l’inclusion de ceux qui étaient auparavant exclus”.

«C’est une mission transmise de génération en génération, le travail de perfectionnement de notre syndicat», a ajouté Biden.

Les commentaires du président sur l’évolution imparfaite de l’Amérique surviennent après que le vice-président Kamala Harris a reçu une réaction bipartite pour un article sur les réseaux sociaux avant le week-end de trois jours. Dans un tweet qui a depuis été supprimé, une photo de Harris était associée au message “Profitez du long week-end”. Les républicains ont reproché à Harris de ne pas avoir mentionné la signification de la fête nationale, qui rappelle les anciens combattants morts au combat.

«L’Amérique a été forgée dans les feux de la guerre, notre liberté et la liberté d’innombrables autres ont été garanties par des jeunes hommes et femmes qui ont répondu à l’appel de l’histoire et ont tout donné au service d’une idée. L’idée de l’Amérique est la plus grande idée de la longue histoire de l’humanité. Une idée que nous sommes tous créés égaux à l’image du Dieu Tout-Puissant. Nous avons tous droit à la dignité, comme dirait mon père, et au respect », a poursuivi Biden.

« La démocratie doit être défendue à tout prix. Car la démocratie rend tout cela possible. La démocratie, c’est l’âme de l’Amérique. Et je crois que c’est une âme pour laquelle il vaut la peine de se battre. Toi aussi. Une âme pour laquelle il vaut la peine de mourir. Les héros qui reposent dans la paix éternelle dans ce bel endroit, ce lieu sacré, ils le croient aussi », a-t-il déclaré.

