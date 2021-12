L’Amérique latine, destination du futur carburant de la planète

Selon le rapport 2021 de l’US Geological Survey (USGS), la Bolivie, l’Argentine, le Chili, le Mexique et le Pérou détiennent 67% des réserves mondiales de lithium.

Par Sandeep Wasnik

Le lithium est un minéral fondamental pour la transition énergétique mondiale, notamment en ce qui concerne son utilisation dans l’industrie des batteries pour téléphones portables, ordinateurs portables et voitures électriques. Aujourd’hui, la Chine domine plus de 30% du commerce mondial de l’électronique, monopolise également le marché des fournitures et des matières premières (principalement du lithium) pour les batteries qui représentent 77% de la capacité mondiale de fabrication de batteries au lithium.

Aujourd’hui, l’Amérique latine est de plus en plus indispensable, puisqu’elle concentre environ 90 % des réserves de lithium de la planète dans ce qu’on appelle le triangle du lithium (Argentine, Bolivie et Chili), auquel s’ajoutent des découvertes récentes au Mexique et au Pérou. Selon le rapport 2021 de l’US Geological Survey (USGS), la Bolivie, l’Argentine, le Chili, le Mexique et le Pérou détiennent 67% des réserves mondiales de lithium. Ci-dessous se trouve l’aperçu des pays d’Amérique latine qui ont des réserves de lithium, ayons un aperçu du lithium d’Amérique latine.

APERÇU DU LITHIUM D’AMÉRIQUE LATINE

République argentine

Selon Secretaría de Minería del Ministerio de Desarrollo Productivo (anglais : Secrétariat des mines du ministère du Développement productif), il y a actuellement deux projets en exploitation, SALES DE JUJUY (Orocobre 66,5 pour cent, Toyota Tsusho 25 pour cent et JEMSE 8,5 pour cent) et

MINERA DEL ALTIPLANO. De plus, il y a 18 projets avancés et d’autres sont en construction. Ces activités sont principalement localisées dans la région nord-ouest de l’Argentine. Ces projets avancés pourraient atteindre 350 000 tonnes par an. Entre 2017 et 2020, l’investissement total cumulé s’élevait à près de 1 118 millions de dollars US dans des projets Lithium.

Le 27 mai 2021, le communiqué du Forum interuniversitaire des spécialistes argentins du lithium exprime son inquiétude quant aux attentes de croissance de l’extraction du lithium en Argentine dans le cadre juridico-politique actuel. En ce qui concerne le développement de la chaîne de valeur locale, il affirme qu’en vertu de la législation en vigueur, les entreprises n’ont aucune obligation de valoriser leur production au niveau local et qu’il n’y a pas de politique nationale qui articule les capacités pour augmenter l’industrialisation du lithium. qui est extrait des marais salants du nord-ouest de l’Argentine.

Le 14 mai 2021, signature du protocole d’accord entre le ministère national, le gouvernement provincial de Jujuy et la société chinoise Ganfeng Lithium Co. Ltd afin d’installer une usine de batteries au lithium pour une mobilité durable. En outre, ils ont convenu d’avancer dans l’identification des opportunités d’investissement dans les activités d’exploitation du lithium.

Le 8 mars 2021, un protocole d’accord a été signé avec la société chinoise Jiankang Automobile Co. pour promouvoir la fabrication de batteries au lithium et de véhicules de transport urbain de passagers. Toujours dans le même mois, le constructeur automobile allemand BMW a annoncé la signature d’un contrat avec la société américaine Livent, basée à Catamarca, de 334 millions USD pour la production de batteries au lithium pour ses voitures électriques, dont l’Argentine deviendra son deuxième fournisseur de lithium à partir de 2022, derrière l’Australie.

Chili

Le gouvernement chilien élabore un plan pour étendre son influence sur le marché mondial du lithium et cherche à apporter plus de fonds dans les coffres publics en invitant davantage d’entreprises à profiter de ses importantes réserves de lithium. Le 13 octobre, le Chili a annoncé son intention de donner son feu vert aux enchères pour cinq nouveaux développements de lithium, chacun avec un quota de 80 000 tonnes d’équivalent lithium métal par an, débloquant potentiellement des réserves de lithium au-delà du plus grand salar du pays (espagnol : Salar).

Les nouveaux projets, qui pourraient prendre une décennie pour entrer en production, pourraient apporter jusqu’à 100 000 tonnes de carbonate de lithium équivalent au marché mondial chaque année, augmentant la production du Chili de 71% au-dessus des niveaux de prévision de 2021, selon S& ;P Intelligence du marché mondial.

Sociedad Química y Minera (SQM), entreprise chimique chilienne basée à Santiago, est le quatrième plus grand mineur de lithium au monde, a obtenu des revenus de 1,943,7 millions de dollars US, un bénéfice brut de 560,1 millions de dollars US et un bénéfice attribuable aux participations majoritaires de 278,1 millions de dollars US au 31 décembre 2019, où Albemarle, basée en Caroline du Nord (États-Unis), est une entreprise de fabrication de produits chimiques fins et exerce ses activités dans trois divisions : Lithium, Bromine Specialties et Catalysts. C’est l’un des principaux fournisseurs de lithium pour les batteries de véhicules électriques.

Le 5 mars 2021, la société chilienne de lithium et de minéraux non métalliques SQM s’est préparée à augmenter sa production d’hydroxyde de lithium à 60 000 tonnes par an. Actuellement, la capacité d’hydroxyde de lithium est de 13 500 tonnes par an, et devrait passer à 30 000 tonnes par an en 2023. En ce qui concerne la capacité de carbonate de lithium, la société prévoit toujours d’atteindre 180 000 tonnes par an, contre 70 000 tonnes par an actuellement.

État plurinational de Bolivie

La Bolivie, pays enclavé qui réserve 21 millions de tonnes de lithium dans le monde, la plupart se trouvent dans le Salar de Uyuni (Anglais : Salt Flat of Uyuni) dans la région andine de Potosí, et dans une moindre mesure dans les gisements de Pastos Grandes , Potosino et Coipasa, partagés entre le département d’Oruro et le Chili. L’État contrôle 100 pour cent de ces trois marais salants.

En Bolivie, l’un des principaux problèmes est le manque de technologie pour l’extraction directe du lithium (EDL) et la reprise des projets arrêtés après le coup d’État.

Le gouvernement bolivien cherche à développer une chaîne d’approvisionnement verticalement intégrée au sein de la propriété locale bolivienne, plutôt que d’avoir des entreprises internationales exportant des matières premières. Il a produit 4 000 batteries au lithium jusqu’à présent cette année, avec un objectif d’atteindre 8 000 d’ici la fin de l’année pour le stockage d’énergie dans les systèmes solaires photovoltaïques, les banques d’alimentation et les véhicules électriques, YLB (Yacimientos de Litio Bolivianos, créé en 2017, est une entreprise décentralisée de l’État, relevant du ministère de l’Énergie de la Bolivie) a déclaré.

Le 30 avril 2021, le gouvernement bolivien a lancé des propositions internationales pour développer des gisements dans les salines d’Uyuni, Coipasa et Pastos Grandes. Il évalue les entreprises pour s’assurer qu’elles remplissent ses conditions. Après cela, le 14 août, YLB a annoncé un appel d’offres pour vendre 120 tonnes de carbonate de lithium à 98,5% de qualité technique au comptant, l’offre gagnante ayant été sélectionnée le 23 août. Cela fait suite à la vente de 100 tonnes en juin, 530 tonnes en mars et 770 tonnes en janvier.

Actuellement, la Bolivie possède des usines pour l’industrialisation des sels et du chlorure de potassium, ainsi qu’une usine pilote pour le carbonate de lithium et une autre à plus grande échelle est en construction, qui devrait produire quelque 15 000 tonnes. Elle dispose également d’une usine pilote pour les matériaux cathodiques et prévoit d’ouvrir prochainement une autre usine de batteries lithium-ion et un centre de recherche et de technologie à Potosí. Bien que, le 23 mai 2021, le rapport du gouvernement bolivien révèle que les pertes économiques dues à l’interruption de la vente de chlorure de potassium et de carbonate de lithium pendant le gouvernement de facto s’élèvent à 131 millions de bolivianos.

YLB a mené une opération pilote, produisant plusieurs centaines de tonnes de carbonate de lithium par an. Au premier semestre 2021, YLB a généré des revenus de plus de 81 millions de bolivianos (11,7 millions de dollars) grâce à la vente de carbonate de potassium et de lithium sur les marchés nationaux et internationaux. La société prévoit d’atteindre 120 millions de Bs d’ici la fin août et 160 millions de Bs d’ici la fin de l’année.

République du Pérou

Découverte de réserves de lithium au Pérou, dans la région sud-est de Macusani à Puno. Le principal problème est que le lithium est associé à l’uranium. Le champ est estimé à 4,7 millions de tonnes.

Le 12 mai 2021, American Lithium a finalisé l’acquisition de toutes les actions ordinaires de son compatriote Plateau Energy, société mère de Macusani, une société minière qui exploite et gère le projet de lithium Falchani et le projet d’uranium Macusani, dans la région de Puno. En février 2021, Macusani a vendu le projet à Americas Lithium à la Bourse canadienne. 5 février 2021, présentation d’un projet de loi déclarant d’utilité publique la promotion et l’encouragement de l’industrialisation du lithium et de l’uranium. Le projet déclare que les activités de prospection, d’exploration et d’exploitation, de valorisation, de raffinage, de traitement, de commercialisation et d’industrialisation des deux minéraux sont stratégiques sur l’ensemble du territoire péruvien.

États-Unis du Mexique

En 2018, les découvertes de la société Bacanora Lithium dans la Sierra Madre occidentale de Sonora (Mexique) ont déclaré avoir trouvé 243,8 millions de tonnes, ce qui catapulte ce projet comme l’un des plus importants au monde. La concession minière de la ville de Bacadéhuachi est détenue par Sonora Lithium (SLL), une coentreprise (JV) de la société minière canadienne Bacanora Minerals (77,5 %) et de la société chinoise Ganfeng Lithium (22,5 %).

Bacanora dans le processus d’extraction et Gangfeng dans le processus de production de carbonate de lithium estiment qu’elles démarreront leurs opérations en 2023. La société estime pour la première année une production estimée à 17 500 tonnes déjà engagée pour la société japonaise Hanwa.

Le ministère de l’Économie a indiqué que le Mexique prépare sa première usine de batteries électriques, qui sera installée par une entreprise privée, bien qu’il ne veuille pas révéler le nom, mais cela sera essentiel pour que le pays se conforme aux normes établies de l’industrie automobile à le T-MEC. Toujours en février 2021, le gouvernement mexicain a annoncé que les quatre sites de lithium avaient identifié 11 potentiels, via le Service géologique mexicain, qui sont situés à Sonora, Jalisco et Puebla. Avec cela, la viabilité de l’extraction sera évaluée.

La clause T-MEC, anciennement l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA), demandait 62,5% dans la fabrication de véhicules ; maintenant, le chapitre 4 du T-MEC porte le contenu à 66%, augmentant progressivement chaque année, jusqu’à atteindre 75%. Cela signifie que pour les voitures électriques, le défi est désormais celui des batteries, car les États-Unis ne sont pas autosuffisants dans ce domaine. Après cela, en avril 2021, Morena a présenté au Sénat une initiative inspirée du modèle bolivien de nationalisation afin que les avantages restent au Mexique. . Selon l’enquête du CELAG d’avril (2021), près de 70,2% de la population est d’accord pour que l’Etat gère toutes les ressources naturelles. Bacanora Mining a cédé des participations dans son deuxième projet le plus important en Allemagne et a réalisé la collecte financière de 65 millions de dollars pour atteindre les 450 millions nécessaires au démarrage de l’usine de lithium. Il espère avoir une production d’ici 2023.

Bacanora Lithium a payé 7 millions de pesos pour 3 000 hectares, le revenu qu’ils espèrent obtenir des bénéfices de 1 200 millions de dollars. Au Mexique, le problème réside dans les coûts d’extraction, car le lithium est associé à l’argile. En plus de la proposition de nationalisation qui n’a pas été reçue au Congrès et des clauses TMEC qui lient l’industrie mexicaine à l’Amérique du Nord. L’ancienne secrétaire à l’Économie, Graciela Márquez a affirmé en octobre 2020 que les gisements de lithium de Sonora ne sont pas les plus grands au monde, qu’ils contiennent de l’argile et que l’extraction est très coûteuse.

(L’auteur est directeur du commerce international et des investissements de Grupo 108, également expert du marché des pays d’Amérique latine et des Caraïbes, e-mail : intolatam@gmail.com. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online .)

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.