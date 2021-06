L’Amérique latine et la présidence Biden

Joe Biden qui a également été vice-président pendant les années Obama a eu un intérêt particulier pour l’Amérique latine au cours de sa carrière politique, il a noué des relations personnelles avec de nombreux dirigeants latino-américains.

Par le Dr Aparaajita Pandey

Alors que le long processus de dépouillement des votes a finalement donné des résultats et qu’il est devenu certain que le monde était prêt pour une présidence Biden; les spéculations commencèrent plus définitivement qu’elles ne l’avaient été depuis des semaines sur ce que les quatre années suivantes réservaient au monde. La sémiotique d’une victoire démocrate après une présidence Trump particulièrement vicieuse est assez claire. Une société inclusive et un leader qui ne s’appuie pas sur une rhétorique politique haineuse. Les répercussions des attentes populaires de la politique aux États-Unis ont tendance à influencer les modèles politiques dans l’hémisphère occidental. On peut désormais s’attendre à une tendance similaire.

Bien que le vote latino-américain pour Biden aux États-Unis ait été divisé et qu’il ait pu recueillir un pourcentage de voix beaucoup plus faible parmi la base électorale traditionnelle latino-américaine au Texas que Hilary Clinton lors de la dernière élection présidentielle malgré le résultat ; les relations des États-Unis avec l’Amérique latine devraient connaître une tendance à la hausse. Joe Biden, qui a également été vice-président pendant les années Obama, s’est particulièrement intéressé à l’Amérique latine au cours de sa carrière politique, il a noué des relations personnelles avec de nombreux dirigeants latino-américains et a retracé la trajectoire de leur carrière.

Pendant son mandat de vice-président, il s’est rendu en Amérique latine seize fois au total, plus qu’Obama et Trump réunis. Biden a parlé dans le passé du lien intrinsèque entre la stabilité en Amérique latine et la stabilité autour de la frontière sud des États-Unis. La présidence Biden est perçue comme la continuation de l’administration Obama, pour la plupart affable. La présidence Trump est comprise comme une aberration ou une perturbation dans l’évolution des liens plus forts entre l’Amérique latine et les États-Unis. Alors que Bolton n’a pas tardé à ressusciter la doctrine Monroe et à utiliser des expressions telles que «notre hémisphère»; Biden a affirmé croire que les États-Unis devraient être une « force motrice » dans la région latino-américaine et qu’ils doivent travailler ensemble pour « permettre à tous les pays de prospérer et de croître ».

L’Amérique latine est aujourd’hui plus instable politiquement et économiquement qu’elle ne l’a été au cours de la dernière décennie. La région connaissait déjà une récession, de la violence, de l’instabilité, des présidents en fuite et des manifestants avant le déclenchement du coronavirus. Maintenant, en plus de ce qui précède, le continent s’effondre sous la pression d’une pandémie mondiale avec un système de santé publique inadéquat et pour la plupart décrépit.

La région montre également des lignes de fracture claires sur son terrain politique avec certains dirigeants qui ont déjà été oints du titre de «Tropical Trump» et un nombre croissant de régimes clairement à gauche de régimes socialistes adjacents. Une désillusion des gouvernements de centre-droit et de droite de la région est devenue apparente avec les élections argentines et boliviennes. Le plébiscite d’une nouvelle constitution au Chili est un tournant dans l’histoire du Chili mais aussi de l’Amérique latine en général, car le Chili est le bastion de la stabilité et de la prospérité néolibérales sur le continent depuis des décennies.

Alors que les protestations dans les États se multiplient et que les électeurs deviennent fatigués de leur leadership politique actuel, il ne serait pas faux de spéculer sur une faible possibilité d’une autre vague rose dans la région. Ce serait très certainement en accord avec le thème de l’hémisphère. Comme Biden l’envisageait autrefois – «un hémisphère sécurisé, de classe moyenne et démocratique des confins du nord du Canada à la pointe sud du Chili». Alors que Biden parle de relations amicales entre l’Amérique latine et les États-Unis; il a reconnu la nécessité de s’attaquer à la cause profonde du problème de la migration illégale d’Amérique centrale vers les États-Unis.

Le triangle nord ou les nations d’Amérique centrale d’El Salvador, du Honduras et du Guatemala ont été la plus grande source d’immigrants illégaux et de demandeurs d’asile aux États-Unis dans un passé récent. Une question qui était l’un des piliers fondamentaux de la rhétorique de Trump n’est toujours pas abordée par le régime Trump. Alors que la rhétorique, les interdictions de voyager et le renvoi des demandeurs d’asile et l’enlèvement de leurs enfants faisaient tous partie de la présidence Trump, la racine de ce problème, qui est la violence et l’instabilité généralisées auxquelles les gens sont confrontés dans le triangle nord, n’ont jamais été abordés. Biden a un plan pour aider à la stabilité et à la prospérité dans la région, le « Plan Biden pour l’Amérique centrale » est basé sur un engagement continu avec la région et également sur une aide étrangère de quatre milliards de dollars américains au cours des quatre prochaines années. C’est une tentative d’aider à l’amélioration des conditions de vie et de créer des opportunités de croissance et de progrès dans le triangle nord, empêchant ainsi le besoin de demander l’asile ou de migrer vers les États-Unis.

Biden en tant que catholique a également un avantage supplémentaire pour traiter avec une région largement catholique et assez religieuse. La présidence Biden n’a pas encore apporté de changement, mais plus important encore, elle apporte de l’espoir non seulement à ses voisins, mais également à un peuple américain très diversifié. Il serait intéressant de voir s’il est à la hauteur des attentes de leurs électeurs.

(L’auteur est professeur adjoint à l’Institut de politique publique de l’Université Amity et titulaire d’un doctorat du Center for Canadian, US, and Latin American Studies, JNU. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express. En ligne.)

