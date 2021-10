L’Amérique mène l’Apertura, avec l’Argentin Berterame comme meilleur buteur

10/04/2021 à 7h18 CEST

.

Les Eagles of America de l’entraîneur argentin Santiago Solari ont été ratifiés ce dimanche en tant que leaders de l’Apertura du football mexicain, dans lequel l’Argentin Germán Berterame est le leader des buteurs, après 12 tours.

Au stade Azteca, les Eagles ont mis fin à une séquence de trois matchs sans victoire, en battant les Pumas UNAM 2-0, profitant ensuite des erreurs de la défense et du mauvais but des Pumas. Le Paraguayen Richard Sánchez et le Mexicain Mauro Laínez ont marqué les buts vainqueurs.

Les Pumas du sélectionneur argentin Andrés Lillini ont mieux commencé et ils étaient proches du but avec une arrivée dans la zone du Brésilien Higor Meritao, mais les Eagles ont récupéré et en 36 ont décidé la victoire avec un but de Sánchez.

Sur une erreur des étudiants universitaires au départ, le Paraguayen a effectué un tir élégant sur le gardien de but et a résolu un match de combat, dans lequel l’Amérique était meilleure, mais les Pumas ont laissé passer plusieurs occasions offensives.

L’Amérique a atteint sept victoires, quatre nuls, une défaite et 25 unités, trois de plus que les Rojinegros del Atlas du stratège argentin Diego Cocca, qui a battu Chivas 1-0 dans le Tapatío Classic.

Un penalty bien reçu d’Aldo Rocha a fait la différence dans le match au cours duquel Guadalajara a subi deux expulsions, des défenseurs Hiram Mier, à la 13e minute, et Cristian Calderón, à la 27e.

Ce dimanche, l’Uruguayen Jonathan Dos Santos a inscrit un but à la 88e minute et sauvé pour les Gallos de Querétaro un match nul 1-1 à domicile de Toluca, qui en a profité à la 64e minute avec un but de Diego Chávez.

La victime du jour était le Monterrey du stratège Javier Aguirre, qui a perdu 3-1 vendredi au Juárez FC, domicile de l’entraîneur brésilien Ricardo Ferretti.

Les Uruguayens Diego Rolán et Maximiliamo Olivera et l’Equatorien Jefferson Intriago se sont convertis pour Juárez, tandis que l’Argentin Maximiliano Meza a réduit pour Rayados.

Les Tigres de l’UANL ont fait match nul ce dimanche sans but avec Necaxa et sont restés à la cinquième place avec 18 points, un de plus que le champion Cruz Azul, vainqueur 0-1 ce dimanche au domicile des Xolos de Tijuana, occupant la sixième place.

La journée a commencé vendredi avec le triomphe de Pachuca, 1-2 sur Puebla et ce samedi a eu un autre résultat, la victoire de Santos Laguna 1-0 à Mazatlán, avec un but de l’Uruguayen Brian Lozano.

Le tournoi Il n’aura pas d’activité le week-end prochain pour la date FIFA. Il reprendra du jeudi 14 au dimanche 17 avec les matchs Querétaro-Tijuana, jeudi ; Necaxa-Puebla et Mazatlán-Atlas, le vendredi ; Monterrey-León, Pachuca-Santos Laguna, San Luis-América et Cruz Azul-Tigres, samedi, et Pumas UNAM-Juárez et Guadalajara-Toluca, dimanche.