L’Amérique ne pouvait pas en avoir assez de Robert Palmer

Robert Palmer apparaissant sur disque depuis 17 ans, et faisant ses propres albums depuis une douzaine, quand il est devenu la nouvelle sensation de la génération MTV. Au cours de la première semaine de mai 1986, alors qu’il recevait une exposition mur à mur sur la toute puissante chaîne vidéo et à la radio, le styliste né dans le Yorkshire était n ° 1 sur le Billboard Hot 100 avec “Dépendant à l’amour.”

L’incroyable omniprésence du clip promo, avec ses modèles de mode chargés de guitares, est devenue l’une des images pop les plus marquantes des années 1980 et de l’ère de la vidéo en général. À tel point, en fait, qu’elle a rivalisé avec la mémoire de la chanson elle-même, qui est apparue pour la première fois comme une piste sur le huitième album studio de Palmer, Riptide, à la fin de 1985.



Enregistré aux Compass Point Studios à Nassau aux Bahamas, le LP a été produit par le bassiste et scénariste-producteur de Chic Bernard Edwards, qui venait de superviser l’album éponyme de 1985 de la Power Station. Palmer était, bien sûr, un membre de ce super-groupe dérivé, tout comme deux autres contributeurs à Riptide, Andy Taylor et Tony Thompson.

Palmer succède à Prince

«Addicted To Love» n’était même pas le premier single de Riptide. “Discipline Of Love” était sorti en même temps que l’album et n’avait atteint que le n ° 82 sur le Hot 100. Il a culminé à un n ° 95 encore plus modeste dans son pays d’origine. Mais le deuxième single était une toute autre histoire. Le marché américain a ouvert la voie avec «Addicted», qui est entré dans le classement de la pop américaine en février 1986, trois mois avant ses débuts au Royaume-Uni.

Le single a grimpé au n ° 1 sur le Hot 100 pour le 3 mai, complétant une course épique de 13 semaines vers le sommet. Il a remplacé le «baiser» de Prince et la Révolution dans le processus, dans une semaine de bannière tout autour pour Palmer en Amérique. Riptide a grimpé 13-9 à sa 24e semaine pour devenir son premier album américain dans le Top 10.

“Addicted To Love” est sur Riptide, qui peut être acheté ici.