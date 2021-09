L’Amérique reçoit Chivas Guadalajara

in

25/09/2021 à 04:15 CEST

Les Chivas Guadalajara visite ce dimanche pour stade aztèque se mesurer avec Amérique dans sa dixième manche de la Liga MX de Apertura, qui débutera à 4h00.

Les Amérique entend améliorer son classement au championnat après avoir perdu le dernier match contre le Toluca par un score de 3-1. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté six des neuf matches disputés à ce jour.

Du côté des visiteurs, le Chivas Guadalajara réussi à vaincre le Pachuca 1-0 lors de leur dernier match de la compétition, avec un but de Jésus Angulo, alors il espère répéter le tableau d’affichage, cette fois dans le stade de la Amérique. Avant ce match, le Chivas Guadalajara il avait gagné dans trois des neuf matchs disputés en Liga MX de Apertura cette saison.

Concernant la performance dans son stade, le Amérique ils ont gagné quatre fois en quatre matchs joués jusqu’à présent, ce qui en fait une équipe très difficile à battre à domicile. Dans le rôle de visiteur, le Chivas Guadalajara a gagné une fois et a fait match nul trois fois dans ses quatre matchs qu’il a joués jusqu’à présent, donc les joueurs de la Amérique Ils doivent défendre leur objectif pour éviter les surprises.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés dans le stade aztèque, en fait, les chiffres montrent sept défaites et huit nuls en faveur de la Amérique. Le dernier match auquel ils ont joué Amérique et le Chivas Guadalajara dans cette compétition a eu lieu en mars 2021 et s’est terminée par un résultat de 0-3 en faveur de la Amérique.