L’Amérique reçoit Necaxa

04/03/2021

Allumé à 03h30 CEST

le Nécaxa visitez ce dimanche pour Stade aztèque se mesurer avec Amérique lors de leur treizième rencontre de la Liga MX de Clausura, qui débutera à 15h00.

le Amérique affronte avec optimisme le match de la treizième journée pour consolider une séquence positive après avoir remporté les deux derniers matchs contre Mazatlan en tant que visiteur et contre lui Chivas Guadalajara hors de son champ par 0-1 et 0-3, respectivement. Depuis le début de la compétition, les locaux se sont imposés dans neuf des 12 matches disputés jusqu’à présent en Liga MX de Clausura et cumulent un chiffre de huit buts encaissés contre 18 en faveur.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Nécaxa Il a remporté la victoire contre le FC Juarez lors de leur dernier match de la compétition (1-0), avec un but de Ian González Nieto, il a donc l’intention de maintenir sa séquence de victoires dans le stade de la Amérique. Sur les 12 matchs qu’il a disputés cette saison de la Liga MX de Clausura, le Nécaxa il en a remporté deux avec 12 buts pour et 20 contre.

En ce qui concerne la performance dans son stade, le Amérique ils ont réalisé un bilan de six victoires en six matchs à domicile, devenant ainsi une équipe presque imbattable dans leur stade. Aux sorties, le Nécaxa Il a un bilan de cinq défaites et deux nuls en sept matchs qu’il a disputés jusqu’à présent, des chiffres qui ne montrent pas un équilibre excessivement optimiste pour le match qui sera mesuré contre lui. Amérique.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés au domicile de AmériqueEn fait, les chiffres montrent trois défaites et un match nul pour l’équipe à domicile. De même, les visiteurs accumulent pleins de victoires dans le stade de la Amérique, car ils ont déjà remporté deux matchs à l’extérieur. Le dernier match entre Amérique et le Nécaxa Dans cette compétition, elle s’est jouée en août 2020 et s’est soldée par un match nul (1-1).

Actuellement, les deux équipes sont séparées au classement par 18 points en faveur de la Amérique. le Amérique Il arrive au meeting avec 28 points dans son casier et occupe la deuxième place avant le match. Pour sa part, le Nécaxa il compte 10 points et occupe la dix-septième place de la compétition.