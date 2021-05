L’Amérique reçoit Pachuca

16/05/2021 à 03:30 CEST

Lundi prochain à 03h05, il aura lieu au Stade aztèque le duel entre Amérique et le Pachuca dans le match correspondant à la journée numéro 2 de la Ligue MX Clausura.

le Amérique affronte avec optimisme le match de la deuxième journée pour canaliser une séquence de victoires après avoir remporté la victoire à l’extérieur Stade olympique universitaire par 0-1 contre Pumas UNAM, avec un peu de Henry Martin.

Du côté des visiteurs, le Pachuca Il a remporté la victoire contre le San Luis lors de leur dernier match de la compétition (1-5), avec des buts de Roberto de la rosa, Romario Ibarra Oui Erick Sanchez, il a donc l’intention de maintenir sa séquence de victoires dans le stade de la Amérique.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés au domicile de AmériqueEn fait, les chiffres montrent huit victoires, 12 défaites et quatre nuls en faveur de l’équipe locale. De même, l’équipe locale a une séquence de cinq matchs consécutifs sans perdre à domicile contre Pachuca. La dernière fois qu’ils ont affronté le Amérique et le Pachuca dans ce tournoi, c’était en mai 2021 et le match s’est terminé avec un score de 3-1 pour le Pachuca.

À ce moment, le Amérique il est en tête du classement avec une différence de 15 points par rapport à son rival. Les locaux, avant ce match, sont à la deuxième place avec 38 points au classement. Pour sa part, le Pachuca il a 23 points et est classé huitième du tournoi.