L’Amérique reçoit Puebla

08/07/2021

Le à 02:30 CEST

Dimanche prochain à 02h00, ils s’affronteront dans le stade aztèque les Amérique et le Puebla lors de la 3e journée de la MX Opening League.

Le Amérique arrive avec impatience à la troisième journée après avoir remporté la victoire dans son stade dans le stade aztèque par 2-1 contre Necaxa, avec tant de Allvaro Fidalgo Oui Salvador Reyes. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté l’un des deux matchs disputés à ce jour en Liga MX de Apertura.

Pour sa part, Puebla ne pouvait pas faire face à la Chivas Guadalajara lors de son dernier match (0-2), il vient donc à la rencontre avec le besoin de reconquérir la victoire sur le terrain de Amérique. A ce jour, sur les deux matches que le Puebla en Liga MX de Apertura, il n’en a remporté aucun.

Concernant les résultats à domicile, le Amérique Il a su défendre son but lors de son unique match à domicile en Liga MX de Apertura. Aux sorties, le Puebla ont dû se contenter d’un match nul lors de leur seule rencontre à l’extérieur.

Les deux rivaux s’étaient déjà rencontrés par le passé au stade de la Amérique et le bilan est de deux défaites et huit nuls pour l’équipe locale. Dans le même temps, la séquence des locaux est remarquable, qui ont remporté trois matchs de suite à domicile contre les Puebla. La dernière fois qu’ils ont affronté le Amérique et le Puebla dans ce tournoi, c’était en février 2021 et le match s’est terminé sur un score de 1-0 pour les locaux.