L’Amérique reçoit Pumas UNAM dans son fief

10/03/2021

Les Pumas UNAM voyage ce lundi à stade aztèque se mesurer avec Amérique dans son douzième match de la MX Opening League, qui débutera à 0h00.

Les Amérique Il atteint la douzième rencontre avec l’intention d’améliorer ses performances dans la compétition après avoir fait match nul lors du dernier match disputé contre le Pachuca. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté six des 11 matches disputés jusqu’à présent.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Pumas UNAM a obtenu un nul contre le Tigres de l’UANL, ajoutant un point dans le dernier match joué de la compétition, il arrive donc à la rencontre dans le but de prendre les trois points à l’écart du Amérique. Avant ce match, le Pumas UNAM il avait gagné dans l’un des 10 matchs disputés en Liga MX de Apertura cette saison.

En référence aux résultats en tant que local, le Amérique ils ont gagné quatre fois et fait match nul une fois en cinq matchs joués jusqu’à présent, ce qui en fait une équipe très difficile à battre à domicile. Dans le rôle de visiteur, le Pumas UNAM Il a un record de trois défaites et deux nuls en cinq matchs qu’il a disputés jusqu’à présent, des chiffres qui montrent des manques dans l’équipe lors de leurs matchs à l’extérieur.

Les rivaux s’étaient déjà rencontrés auparavant dans le stade aztèque et le bilan est de sept défaites et sept nuls en faveur de la Amérique. A son tour, l’équipe visiteuse accumule trois matchs de suite sans connaître la défaite à domicile face aux Amérique. La dernière fois que les deux équipes se sont rencontrées dans ce tournoi, c’était en mai 2021 et le match s’est terminé sur un résultat de 0-1 pour le Amérique.