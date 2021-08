L’Amérique reçoit Tijuana

in

22/08/2021

Le à 08:45 CEST

Lundi prochain à 00h00, ils s’affronteront dans le stade aztèque les Amérique et le Tijuana lors de la 6e journée de la MX Opening League.

Le Amérique affronte avec des esprits renforcés le match de la sixième journée pour canaliser une séquence positive après avoir remporté ses deux derniers matchs 1-2 et 0-1, le premier contre le FC Juárez en tant que visiteur et le second contre lui Atlas Guadalajara à domicile. Depuis le début de la saison, les locaux ont remporté quatre des cinq matchs disputés à ce jour.

Pour sa part, Tijuana a récolté une égalité à un contre le Puebla, ajoutant un point dans le dernier match joué de la compétition, il essaiera donc de continuer à ajouter des points à son classement contre le Amérique. Sur les cinq matchs qu’il a disputés cette saison de Liga MX de Apertura, le Tijuana en a gagné zéro.

En référence à la performance locale, le Amérique il a gagné tous les matchs qu’il a joués à domicile jusqu’à présent. Aux sorties, le Tijuana il a perdu une fois dans ses deux matchs jusqu’à présent, des chiffres qui montrent des manques dans l’équipe lors de ses matchs à l’extérieur.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés auparavant au domicile de AmériqueEn effet, les chiffres font état d’une défaite et de deux nuls en faveur de l’équipe locale. De même, les locaux ont un total de neuf matchs d’affilée sans perdre contre ce rival de la Liga MX de Apertura. La dernière confrontation de ce tournoi entre les deux équipes s’est jouée en mars 2021 et s’est terminée sur un score de 0-2 en faveur de la Amérique.