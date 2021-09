L’Amérique reste avec les trois points contre Mazatlán (2-0)

09/12/2021

Le à 07:45 CEST

Les Amérique a ajouté trois points à son tableau de bord après avoir gagné 2-0 contre lui Mazatlán ce dimanche dans le stade aztèque. Les Amérique Il a affronté le match avec l’intention d’ajouter plus de points à son casier après avoir fait match nul 1-1 lors du dernier match joué contre le Lion. Du côté de l’équipe visiteuse, le Mazatlán a récolté une égalité à double sens contre le San Luis, ajoutant un point lors du dernier match disputé dans la compétition. Après le résultat obtenu, l’équipe locale est restée leader de la MX Opening League, tandis que le Mazatlán Il était à la douzième place à la fin du duel.

Le match a commencé du bon pied pour l’équipe de Coyoacanense, qui a profité du jeu pour ouvrir le score avec un but de Allvaro Fidalgo à la 29e minute, terminant ainsi la première période sur un 1-0 à la lumière.

Après la pause, en seconde période est venu le but pour lui Amérique, qui s’est distancié au tableau d’affichage grâce à un but de Fernando Madrigal à 72 minutes. Finalement, le duel s’est terminé sur un score de 2-0.

Les entraîneurs ont fait tous les changements possibles. De la part de l’équipe locale, ils ont sauté du banc Salvador Reyes, Roger Martinez, Jorge Sanchez, Mario Osuna et António Lopez Amenabar remplacement Luis Fernando Fuentes, Federico Vinas, Nicolas Benedetti, Pedro Aquino et Fernando Madrigal, tandis que les changements apportés par l’équipe visiteuse ont été Jorge Antonio Padilla, Jorge Zarate, Ivan Moreno, Richard et Érable Sagir, qui est entré par Bryan Colula, Image de balise Salvador Rodriguez Morales, Giovanni Augusto, Image de balise Carlos Vargas et Roberto Méraz.

L’arbitre a donné un carton jaune à Luis Fernando Fuentes par l’équipe locale déjà Bryan Colula, Nicolas Diaz et Nicolas Vikonis par l’équipe d’artillerie.

Grâce à cette victoire, le Amérique parvient à monter à 20 points et reste en place de qualification pour une place en playoffs pour le championnat, tandis que le Mazatlán reste avec neuf points.

Le lendemain le Amérique jouera contre lui Toluca à la maison et le Mazatlán jouera son match contre lui Pumas UNAM dans son fief.