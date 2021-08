L’Amérique sauve un point à la clôture malgré les efforts du Panaméen Dinolis

in

30/08/2021 à 05:42 CEST

América de Cali a sauvé ce dimanche un point de sa visite à Independiente Santa Fe, avec laquelle ils ont fait match nul 1-1 à la dernière minute d’un duel totalement dominé par les locaux et dont le protagoniste était l’effort de l’attaquant panaméen Ronaldo Dinolis, qui a marqué le but de la capitale.

Dans le duel disputé au stade El Campín de Bogotá, valable pour la septième journée, l’équipe du “Cardenal” a été complètement supérieure aux “Diables rouges”, qui n’ont réussi à sauver leur faible performance qu’avec un beau score d’un autre match des l’ailier Deinner Quinones sur le dernier jeu.

Aujourd’hui encore, Santa Fe avait comme principale nouveauté l’entraîneur Grigori Méndez, qui a remplacé Harold Rivera à ce poste, et aujourd’hui, il a permis à l’équipe de montrer un nouveau visage, car il était très actif en attaque avec un bon travail de Juan Pedroza, Leonardo Pico et Neyder Moreno.

Le but de Bogotá est intervenu en fin de première mi-temps lorsque Dinolis, dans un centre mordu à côté de Fabio Delgado, a devancé le défenseur central et a envoyé le ballon au fond des filets. Le Panaméen a ainsi atteint son deuxième but ce semestre.

Dans l’étape complémentaire, América, mené par Juan Carlos Osorio, n’a pas eu de clarté et a été dépassé par son rival, qui n’a pas pu étendre son avantage pour atteindre la tranquillité d’esprit.

Et c’est ainsi que, malgré le fait que les Caleños n’étaient pas clairs en attaque, Quiñones a décoché un tir du pied gauche du milieu de sa manche, a raccroché le gardien Leandro Castellanos et a sauvé un point pour son équipe, qui a été libre. tomber ces dernières semaines.

UNE CRAVATE DE VALEUR

Dans un autre duel de dimanche, Junior de Barranquilla a pris un point de sa visite au Deportivo Cali, avec lequel il a fait match nul 1-1 dans un match marqué par la confrontation de Teo Gutiérrez contre l’équipe dont il est une idole.

Les ‘Azucareros’ ont ouvert le score lorsque l’arrière latéral Darwin Andrade a envoyé un centre à la cinquième minute et que le gardien uruguayen Sebastián Viera n’a pas pu attraper le ballon et a donné un rebond qui a été exploité par l’Uruguayen Gastón Rodríguez qui a marqué son premier but dans le tournoi .

Ceux dirigés par Alfredo Arias se sont détendus et les “Jaws” se sont tournés vers l’attaque jusqu’à ce qu’ils obtiennent l’égalité à 28 dans un jeu dans lequel le milieu de terrain Didier Moreno, comme un “box-to-box”, a fait un mur avec Freddy Hinestroza et a terminé en battant l’uruguayen Guillermo de Amores au corps à corps.

A la fin du match, qui a eu des opportunités distribuées pour les deux équipes, le Deportivo Cali a stagné à la 12e place avec neuf points, tandis que Junior est neuvième avec 10 points.

UNE JEUNESSE EN OR

Le jeune Brayan León Muñoz, 20 ans, a offert au Deportivo Pereira une victoire 1-0 sur Millonarios samedi, un match dans lequel les capitalistes ont perdu une occasion en or en raison de leur manque de précision dans le but.

L’équipe “Matecaña” a remporté sa troisième victoire dans le championnat à la minute 65 dans une contre-attaque qui a commencé du côté droit Jherson Mosquera, qui a filtré une passe profonde pour Wilfrido de la Rosa, qui est entré dans la zone du côté droit et a permis à Leon, qui a fêté son deuxième but en championnat.

Les “Ambassadeurs”, quant à eux, ont dominé le match mais n’ont trouvé aucune précision en attaque, où l’attaquant Fernando Uribe n’a pas connu sa meilleure soirée et pesait peu.

Avec ce résultat, Millonarios reste à la troisième place avec 13 points, en attendant ce qui se passera dans le reste des matches de la journée, tandis que Pereira grimpe provisoirement à la neuvième place avec 10 points.

AUTRES RÉSULTATS

Dans la journée, l’Independiente Medellín a aggravé sa crise et s’est incliné 3-1 lors de sa visite à l’Atlético Huila, ce qui a remis en cause la continuité de l’entraîneur Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez.

Envigado s’est hissé à la deuxième place après avoir battu La Equidad 3-2, tandis que Deportes Quindío a accentué la chute d’Once Caldas en le battant 2-1. Patriotas, quant à lui, a fait match nul 0-0 à domicile avec le Deportivo Pasto et le champion Deportes Tolima a battu Jaguares 0-3 en tant que visiteur.

La journée s’achèvera lundi avec les matchs Atlético Nacional-Águilas Doradas et Atlético Bucaramanga-Alianza Petrolera.