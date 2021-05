L’amerrissage des souffleries ne peut pas être un plan à court terme

Les chefs d’équipe ont confirmé que la Formule 1 cherchait à s’éloigner des souffleries – mais à court terme, cela leur coûterait plus cher.

Récemment, le directeur technique de la Formule 1, Pat Symonds, a révélé que huit des 10 équipes de Formule 1 étaient favorables à l’élimination de l’utilisation des souffleries dans les 10 prochaines années.

Les souffleries ont été un élément crucial du développement d’une voiture de Formule 1 depuis les années 1980, mais avec un plafond de coût maintenant en jeu, cela pourrait potentiellement faire économiser beaucoup d’argent aux équipes si une soufflerie n’était plus nécessaire.

Mais le directeur de Ferrari, Mattia Binotto, a déclaré qu’il s’agissait d’une stratégie à long terme, car les abandonner maintenant coûterait en fait plus aux équipes.

La Formule 1 a déjà pris des mesures pour réduire le temps des essais en soufflerie avec l’introduction d’une échelle mobile, les équipes ayant moins d’heures à mesure qu’elles terminent dans le championnat des constructeurs.

«L’interdiction de la soufflerie a été discutée pour 2030, pas avant. Telle était la proposition. Il y a longtemps d’ici là », a déclaré Binotto aux journalistes à Monaco.

«Je pense que toutes les équipes sont ouvertes à la discussion, et ouvertes à l’accepter éventuellement parce que c’est dans longtemps. Sommes-nous aujourd’hui prêts à interdire la soufflerie? Pas du tout.

«Je pense qu’en général, il a toujours été question de simulations de conception et de tests, et les tests sont toujours très importants, quels qu’ils soient – aérodynamique, groupes motopropulseurs, etc. Je pense qu’en termes de réduction des coûts, nous réduisons déjà en ce moment les heures dans le vent. tunnel, ce qui est un pas dans la bonne direction.

«L’interdire complètement, si vous le faisiez aujourd’hui, les tests seraient sur la bonne voie et cela coûterait encore plus cher que de le faire en soufflerie, donc je ne pense pas que les temps soient mûrs aujourd’hui pour une décision.

“Je pense qu’il est juste d’en discuter, mais je pense que les tests font partie de notre processus d’ingénierie normal, donc pour aujourd’hui, il est important d’avoir la soufflerie et voyons combien de simulation se développera à l’avenir.”

Le PDG d’Alpine, Laurent Rossi, a fait écho aux propos de Binotto, affirmant que la Formule 1 n’était pas encore à un stade pour éliminer les souffleries.

«Finalement, si cela aide à réduire les coûts, c’est évidemment une bonne mesure», a-t-il déclaré.

«Il reste maintenant à voir ce que le CFD [computational fluid dynamics] pour suivre la fiabilité est et je pense que nous n’en sommes pas encore là, au point que nous pouvons simplement nous débarrasser de la soufflerie.

«Donc, je suppose qu’à un moment donné, nous pourrions l’éliminer progressivement avec les progrès de la simulation, mais en attendant, cela dépendra probablement des mesures qui sont en place maintenant – l’ATR [aerodynamic testing regulations] et autres – qui limitent le nombre d’heures, ce qui est déjà un pas dans la bonne direction.

«Je peux absolument refléter les commentaires de Laurent», a ajouté le patron de Mercedes, Toto Wolff.

Pendant ce temps, le directeur de l’équipe Red Bull, Christian Horner, a déclaré que le sujet des souffleries était quelque chose qu’il «avait évoqué il y a quelques mois», s’interrogeant sur leur place dans une série comme la F1 qui veut devenir plus respectueuse de l’environnement.

«C’est un sujet que j’ai abordé il y a quelques mois pour dire qu’il faut avoir une vision à plus long terme, car une soufflerie n’est pas particulièrement efficace, elle n’est pas très écologique», a-t-il déclaré.

«Et avec le monde qui évolue dans les simulations, les outils, la façon dont CFD évolue si rapidement – par exemple, la Valkyrie a été développée… elle n’est jamais passée dans une soufflerie pendant toute sa phase de développement.

«Et je pense que si vous avez une vision sur 10 ans à ce sujet, il est donc assez loin pour que ces dinosaures de machines qui consomment énormément d’électricité et d’électricité deviennent une chose du passé et que la Formule 1 devrait être à la pointe de la technologie.

«Nous constatons de plus en plus d’investissements de la part du secteur de la technologie, alors pourquoi ne pas être la vitrine de cette technologie avec la Formule 1, et je pense que si c’est quelque chose comme dans 10 ans, il y a une voie de glissement vers elle que chaque équipe sait qu’elle arrive et vous ajustez votre investissement au fil du temps en conséquence. »

