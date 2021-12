Omar Abdullah a déclaré que le gouvernement central dirigé par le BJP avait profité de la « position de faiblesse » du NC et s’était emparé de ce qui était donné au peuple de J&K par la Constitution.

Le chef de la Conférence nationale, Omar Abdullah, a déclaré mardi que le gouvernement central dirigé par le BJP était en mesure d’abroger l’article 370 après que son parti a été affaibli après les élections de 2014 avec le fondateur du PDP, le Mufti Mohammad Syed, refusant son offre de soutien inconditionnel et nouant une alliance avec ceux qui le font. ne pas avoir de « bonnes intentions » envers le Jammu-et-Cachemire.

Omar a demandé au peuple de soutenir la Conférence nationale et de la renforcer davantage pour aider à « inverser les changements qui ont été imposés au peuple du Jammu-et-Cachemire » le 5 août 2019 avec l’abrogation de l’article 370 et la bifurcation de l’ancien État en deux territoires de l’Union.

En référence à la déclaration du lieutenant-gouverneur Manoj Sinha selon laquelle son administration travaille pour le bien-être de tous les habitants du territoire de l’Union, et pas seulement de quelques privilégiés, Omar a déclaré : « Je ne vois pas cela se produire. Ce que nous voyons, c’est que ce gouvernement ne profite qu’au BJP et à quelques dirigeants de certains partis basés au Cachemire.

S’adressant à une réunion publique à Chatroo dans la circonscription de l’Assemblée d’Inderwal du district de Kishtwar, il a déclaré : « Nous avons commencé un combat pour le Jammu-et-Cachemire et son peuple à la suite des changements qui nous ont été imposés – les changements qui ont été possibles parce que la Conférence nationale était faible. . Si nous n’avons pas perdu les sièges (de l’assemblée) lors des élections de 2014 et formé le gouvernement, ils n’auraient pas non plus supprimé l’article 370 ou l’article 35A, ni enlevé les terres transférées au peuple en vertu de la loi Roshni ou donné des emplois et des entrepreneurs à des étrangers. »

Il a déclaré que le gouvernement central dirigé par le BJP avait profité de la « position faible » du NC et s’était emparé de ce qui était donné au peuple de J&K par la Constitution.

« J’avais prévu une telle situation et je me suis rendu au Mufti sahib pour apporter un soutien extérieur inconditionnel à la formation du gouvernement. Je lui ai dit que le chemin qu’il allait suivre (en formant le gouvernement avec le BJP) sera une catastrophe pour J&K et nous ne pourrons pas nous sauver », a-t-il déclaré, ajoutant « Je lui ai dit que je n’avais aucune cupidité pour pouvoir, car je viens de terminer six ans en tant que ministre en chef et je m’abstiens de porter au pouvoir ceux qui n’ont pas de bonnes intentions pour J&K.

Mufti a eu ses compulsions et a pris une décision, a-t-il dit et fait référence à un célèbre couplet « (ye jabr bhi dekha hai, taarikh ki nazron ne), lamhon ne khata ki thi, sadiyon ne saza payi » (beaucoup d’injustice a été vue par le yeux de l’histoire/quand pour une erreur commise par un instant, des siècles ont été punis). « Nous ne savons pas combien de temps nous devons souffrir pour cette décision », a déclaré Omar.

Ciblant le Centre, il a déclaré que toutes ses affirmations selon lesquelles la révocation de l’article 370 apporterait la paix, le développement, l’investissement, l’emploi et la fin du militantisme se sont avérées fausses. « Dites-moi simplement une chose que vous avez accomplie au cours des deux dernières années et demie », a-t-il demandé et a déclaré « nous sommes fatigués de mettre en évidence les travaux de développement que nous avons effectués jusqu’en 2018, mais ils n’ont pas pu poursuivre le développement et ont même échoué déléguer des officiers aux nouveaux blocs, tehsils, subdivisions créés par notre gouvernement pour rapprocher la gouvernance du public.

Acceptant l’échec de la direction du parti à remporter la circonscription de l’Assemblée d’Inderwal depuis 2002, Omar a promis un candidat local pour le siège aux prochaines élections. « Bien que ce ne soit pas le moment des élections et je suis venu vous assurer que chaque fois que les élections seront déclarées – que ce soit en 2022, 23 ou 24 – nous donnerons la préférence au candidat local et cette fois il n’y aura pas de candidat qui sera abandonné en hélicoptère ou en parachute », a-t-il déclaré.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.