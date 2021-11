L’ami d’Alessandra Ambrosio avertit Trick or Treaters de ‘F *** Off’

— Il s’avère qu’Alessandra n’est pas l’Halloween-Scrooge qu’elle semble être … on nous dit que les photos la montrent devant la maison d’un ami à Santa Monica. Elle et sa famille sont allées là-bas pour rendre visite et tromper ou traiter – mais le signe n’était pas son œuvre.

Alessandra Ambrosio a apparemment un problème avec les pièges ou les soigneurs qui se présentent chez elle – parce qu’elle leur a littéralement dit de « f *** off ».

Vous devez voir les signes que le mannequin à la retraite de Victoria’s Secret a postés près de sa porte d’entrée à Halloween – l’un d’eux dit: « Pas de truc ou de friandise désolé 🙁 » … et l’autre pousse le point plus loin, en disant « AKA F * ** DÉSACTIVÉ 🙂 «

Les notes manuscrites sont scotchées juste à côté de la sonnette… pour que vous ne puissiez pas les manquer, et Alessandra monte même la garde à l’extérieur, pointant des astuces ou des soigneurs dans une autre direction.

On ne sait pas ce qu’est le bœuf d’Alessandra avec les enfants à la recherche de bonbons, car elle n’est pas contre Halloween ou les astuces ou les traitements chez les autres – elle et son homme, Richard Lee, a habillé la famille en costumes de « Squid Game » et a fait du porte-à-porte à son fils pour lui demander des bonbons.

Donc, il s’agit plus d’une ambiance « faites ce que je dis, pas ce que je fais » de la part des AA.