L’ami de Diana claque Harry et William après leurs retrouvailles: “Soufflé hors de proportion!” | Royale | Nouvelles

Statue de Diana : le langage corporel du prince Harry critiqué par Levin

On pense que les deux fils de Diana, Harry et William, se séparent depuis plusieurs années. Leur dispute aurait atteint de nouveaux sommets après la sortie dramatique du duc et de la duchesse de Sussex de la famille royale l’année dernière, et leurs accusations ultérieures contre le cabinet. Les deux ont critiqué la prétendue gestion par le Palais des questions relatives à la race et à la santé mentale, tout en mettant également leurs relations avec les membres de la famille royale à l’honneur.

S’exprimant lors de leur interview explosive avec Oprah Winfrey, Harry et Meghan Markle ont affirmé que William – et ses proches – étaient tous «piégés» dans le système de la monarchie.

Harry a également semblé confirmer leurs retombées lorsqu’il a dit “nous sommes sur des chemins différents” et que leur relation était “l’espace pour le moment”.

Cependant, il a également noté: «J’aime William en morceaux. Il est mon frère. Nous avons vécu l’enfer ensemble. Je veux dire, nous avons une expérience partagée.

Les frères ont été vus interagir en public pour la première fois depuis des années jeudi, lorsqu’ils ont dévoilé la statue commémorative de Diana au palais de Kensington.

Leur attitude amicale les uns envers les autres lors de la cérémonie émotionnelle a surpris de nombreux observateurs royaux et a suscité des affirmations selon lesquelles les frères avaient finalement réussi à mettre leurs retombées derrière eux.

Pourtant, l’ami de Diana, coach de voix et de présence, Stewart Pearce, a affirmé que leur relation ne s’était jamais beaucoup détériorée de toute façon.

Après le dévoilement de la statue, il a déclaré : « Je sens que la vibration de [the event] a fait exploser l’essence de la paix.

“Par les comportements qui étaient si faciles, si formels – ou informels, plutôt – si humoristiques entre eux deux, j’ai senti que ce comportement changerait complètement la façon dont la diffamation a eu lieu, qui est vraiment basée sur le peur ou [ideas of] tant de gens avec tant d’opinions pensant qu’ils ont en fait parlé à des personnes au sein de la cour royale.

Il a contesté ces affirmations provenant de sources proches des princes et a déclaré que les retombées des frères étaient probablement exagérées.

M. Pearce a déclaré que leur comportement lors de la cérémonie de la statue “dissipe tout le brouhaha sur le fait qu’il y a une faille”.

Il a ajouté: “Je ne croyais pas qu’il y avait une faille.”

S’adressant à Us Weekly, il a déclaré : « Il y a eu un léger désaccord, mais je veux dire, qui n’est pas en désaccord avec son frère ?

«Mais ça a été exagéré, ça a été trop dramatisé.

“Ils étaient tous les deux tellement détendus.”

D’autres commentateurs royaux soupçonnaient également que les frères s’étaient réconciliés après avoir défié les informations selon lesquelles ils allaient faire des discours séparés lors du dévoilement de la statue.

Au lieu de cela, ils ont publié une déclaration commune qui disait: “Aujourd’hui, à l’occasion du 60e anniversaire de notre mère, nous nous souvenons de son amour, de sa force et de son caractère – des qualités qui ont fait d’elle une force pour le bien dans le monde entier, changeant d’innombrables vies pour le mieux .

“Chaque jour, nous souhaitons qu’elle soit toujours avec nous et notre espoir est que cette statue soit considérée à jamais comme un symbole de sa vie et de son héritage.”

Mis à part la déclaration commune, beaucoup pensaient avoir enterré la hache de guerre après qu’un nombre limité de journalistes ait été autorisé à assister à la cérémonie.

Comme Harry est connu pour être particulièrement opposé à la presse, cela a été perçu comme un rameau d’olivier de son frère aîné pour marquer l’occasion spéciale.

Malgré leur rupture, qui aurait remonté à 2017, lorsque William pensait que Harry avançait trop vite dans sa relation avec Meghan, les frères ont travaillé ensemble en continu sur la statue.

Le sculpteur de la statue, Ian Rank-Broadley, a également affirmé que la famille royale l’avait aidé avec des photographies et des anecdotes sur leur mère, et s’arrêtait régulièrement dans son studio, décrivant la statue comme un effort « de collaboration ».

Pourtant, on pense que Harry est retourné dans sa famille aux États-Unis le lendemain de la révélation de l’hommage à Diana.

Cela signifie qu’il n’aurait pas eu la chance de voir ni la reine ni son père, le prince Charles, qu’il a particulièrement critiqué ces derniers mois.

Les frères devaient également faire front uni afin que le dévoilement de la statue se concentre sur leur défunte mère, plutôt que sur leur propre relation.