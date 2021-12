L’ami de George Michael révèle la cause possible (et vraie) de sa mort

Feleppa est décédé en 1993, à l’âge de 33 ans, victime du sida. À cette époque, George Michael et lui sortaient ensemble depuis un an et le Brésilien a servi d’inspiration pour la chanson. « Jésus à un enfant ».

Et c’est que Georgiu assure qu’après la perte de son petit-ami, George Michael n’a pas trouvé le « vrai amour » et encore moins, une relation qui l’a rendu aussi heureux qu’il l’était lorsqu’il était avec Feleppa.

«Je pense que j’étais assez perdu après la mort d’Anselmo. Sa défaite l’a touché très durement », a-t-il ajouté.

Georgiu a également partagé ses sentiments face à la perte de son grand ami dont le chagrin a été très difficile à surmonter. « Décembre est une perte pour moi. Un mois incroyablement difficile », a-t-il déclaré. Cependant, il assure que visiter la tombe de George Michael à l’occasion de son anniversaire de décès a été une source de joie lorsqu’il a vu une plaque gravée avec la mère et la sœur du chanteur.