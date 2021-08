L’ami de Jack Brooksbank explique les photos virales de yacht

Au cas où vous auriez manqué cette nouvelle royale : au cours du week-end, des photos du mari de la princesse Eugénie, Jack Brooksbank, sont apparues accrochées à un yacht à Capri avec plusieurs amis. L’ambiance? Maillots de bain et bikinis. Les photos de Jack ont ​​suscité beaucoup de sourcils, le Daily Mail écrivant dans son titre : « Bonne chance pour expliquer ces photographies à Eugénie, Jack !

Mais il s’avère que Jack était à Capri pour le gala de l’UNICEF, que sa marque Casamigos parrainait. Pendant ce temps, il était sur le yacht avec la directrice mondiale des événements et des partenariats de Casamigos, Rachel Zalis, et les invités Erica Pelosini et Maria Buccellati.

Alors que Jack et Eugénie n’ont pas parlé des photos, Erica est allée de l’avant et a déclaré au Daily Mail (via E! News), “Je ne vais généralement jamais seins nus, mais mon bikini s’est mouillé et j’ai décidé de l’enlever. Je sais ça n’a pas l’air bien pour Jack et sa famille. Je me suis senti très mal pour eux quand j’ai vu les images de lui entouré de trois femmes parce que sa femme n’était pas là. “

Elle a ajouté: “Cela a conduit les gens à faire des suggestions inappropriées et à tirer des conclusions hâtives et c’est très blessant que les gens pensent cela. Je suis vraiment désolée si j’ai causé de l’embarras à la princesse Eugénie et à Jack. Ce n’était pas approprié pour moi d’être aux seins nus.”

Erica a poursuivi en expliquant que les photos avaient été “mal interprétées” et que l’ambiance était complètement platonique.

“Nous étions là en tant qu’amis et collègues de travail en train de passer un merveilleux après-midi sous le soleil italien”, a-t-elle déclaré. “Jack est un ami très cher à moi et je le connais depuis plusieurs années. Il est également de bons amis avec les deux autres femmes. C’est très bouleversant pour moi que les gens puissent penser aux mauvaises choses. Si j’avais su que nous étions en train d’être photographié. Je ne serais pas allé topless et j’aurais porté une meilleure tenue. “

Elle a ajouté : “Jack parlait de son bébé et nous montrait des photos de lui. Il avait l’air adorable. C’est un père très fier. Un jour, il nous a dit qu’il était très triste d’être loin de la princesse Eugénie et de son fils.”

Les commentaires d’Erica viennent après ceux de la mère de la princesse Eugénie, la duchesse Sarah Ferguson, qui a déclaré à The One Show de BBC One (via Just Jared) qu’« il travaille comme ambassadeur de Casamigos, et il faisait son travail, et donc je pense que c’est vraiment important que nous clarifions cela pour l’amour de Jack. “

